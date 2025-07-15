MHP'li Yıldız: O gece MHP sadece ışık değil umut oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlarından Eyüp Yıldız , 15 Temmuz Demorkasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. Bahçeli'nin o gece kullandığı "Genel Merkez’in tüm ışıkları açık kalsın. Herkes bilsin ki; Milliyetçi Hareket Partisi buradadır, milletin yanındadır" ifadelerini hatırlatan Yıldız, "15 Temmuz 2016 gecesi… Türkiye bir uçurumun kenarına sürüklenmek istenirken, Ankara’da bir bina dimdik ayaktaydı: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi" dedi.





MHP MEŞRU DEVLETİN YANINDADIR





"O gece, ışıklarımız sönmedi, kapılarımız kapanmadı, liderimiz oradaydı. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bir adım bile geri atmadı" diyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin can verdiği saatlerde, Genel Merkez’e geldi. Sükûnetle, kararlılıkla, milletin ve devletin yanında dimdik durdu. Partililere: “Genel Merkez’de kalın.” Milletvekillerine: “Meclis’e gidin.”





Hükûmete: “Milliyetçi Hareket, meşru devletin yanındadır.” diyerek siyasi hesap değil, milli irade beyan etti.





🇹🇷

“Genel Merkez’in tüm ışıkları açık kalsın. Herkes bilsin ki; Milliyetçi Hareket Partisi buradadır, milletin yanındadır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli



15 Temmuz 2016 gecesi…

Türkiye bir uçurumun kenarına sürüklenmek istenirken, Ankara’da bir bina dimdik ayaktaydı:… pic.twitter.com/CPrXkj0hxi — Eyyup YILDIZ (@Eyupyildizlar) July 15, 2025





TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ SÖNMEDİ





O gece MHP sadece ışık değil, umut oldu. O gece Genel Başkanımız sadece lider değil, emanete sahip çıkan bir devlet adamı oldu. O gece Genel Merkez’in ışıkları sönmedi; çünkü Türk milletinin iradesi sönmedi. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır.





MESELE DEVLETSE MHP'NİN YERİ BELLİ





Hiç kimse unutmamalıdır ki Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kast etmeyi düşünen ya da buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuz bir sadakatle müdafaa edilecektir. Bu duruş; dün neyse, bugün de odur; yarın da aynısı olacaktır. Çünkü mesele devletse, mesele milletse, mesele ezan, bayrak, vatan ise Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in yeri bellidir, lideri bellidir, sözü nettir.





SON NEFESE KADAR MÜCADELE





Bugün 9 yıl geçti. Ama biz hâlâ aynı yerdeyiz, Allah’a sığınıp, milletin yanında durduğumuz o çizgide. Bizim için şeref, makamda değil, milletin gönlündedir. Bizim için mücadele, seçime kadar değil, son nefese kadardır. O gece nerede durduysak, bugün de oradayız. O gece nasıl baktıysak vatana, bugün de öyle bakıyoruz. Ve biz diyoruz ki:

Allah bilsin, milletimiz bilsin; bize yeter."











