Millet huzursuz olmasın diye görevi bıraktı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş hakkında, 6 ay önce il milli eğitim müdür yardımcılığına atanan eşi Seval Aktaş bahane edilerek servis edilen karalama haberleri, valinin şehirde kimsenin bilmediği bir inceliğini ortaya çıkarmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 yıldır öğretmen, okul müdürü, milli eğitim şube müdürü olarak görev yapan eşi Seval Aktaş, 1 yıl önce vali olarak atandığı Çankırı’da kendi isteğiyle okul müdürü olarak görev almıştı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE OLABİLİYORDU

Görevdeki ilk gününde özel törenle karşılanan Seval Aktaş, vali eşi olması sebebiyle okuldaki aşırı hassasiyeti görünce, eşinin talebi üzerine yeniden idari göreve döndü. Seval Aktaş, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sosyal projelerin koordinasyonunuyla görevlendirildi. Hem personelin rahatsızlığı, hem eşinin protokol icabı karşılama, uğurlama, ağırlama gibi görevleri sebebiyle okuldaki görevin ihmal edileceğini düşünerek eşini idari göreve atayan Vali Aktaş’ın inceliği, 6 ay sonra medyaya ‘eşine torpil yaptı’ diyerek servis edildi.

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OKUL MÜDÜRÜNDEN DAHA AZ ÜCRET ALIYORDU

Yeni görevinin MEB ataması değil, valilik görevlendirmesi olduğu için hem ücret hem özlük hakkı olarak okul müdürlüğünden daha düşük olduğunu açıklayan Seval Aktaş ise milleti daha fazla huzursuz etmemek ve devletin itibarını korumak için görevi bıraktığını ve düz memurluğa geçtiğini açıkladı. MEB'de, 10 yıl görev yapan her öğretmen il milli eğitim müdür yardımcısı atanabiliyor.