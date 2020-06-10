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Gündem Milletimiz Ayasofya açılsın diyor Tüm Türkiye Danıştayın kararını bekliyor
POLİTİKA

Milletimiz Ayasofya açılsın diyor: Tüm Türkiye Danıştay'ın kararını bekliyor

Türkiye, Ayasofya için Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği karara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK’da da Ayasofya’nın statüsü gündeme geldi ve “Halk da ibadete açılmasından yana” denildi. Danıştay’ın kararından sonra gerekli adımların atılacağı belirtiliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ayasofya (Arşiv)
Ayasofya (Arşiv)

Ayasofya’nın ibadete açılması konusu AK Parti’nin uzun bir aradan sonra yüz yüze yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda da gündeme geldi.

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği karara işaret edilirken, kamuoyunda oluşan olumlu kanaate dikkat çekildi ve “Halk da ibadete açılmasından yana” denildi.

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GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de Ayasofya ile ilgili söylediği açıklamalar MKYK’da gündeme geldi. Bahçeli’nin açıklamalarına destek verilirken, Danıştay’ın kararı sonrasında gerekli adımların atılacağı belirtiliyor. AK Parti hukukçularına göre Danıştay’ın camiyi müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceği konusu şöyle özetleniyor:

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KANUNA GEREK YOK

  • “Bir ibadethane Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ise idarede paralellik ilkesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile olabileceği gibi başka yasal yöntemlerle de olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ve hükümetimizin takdirindedir. Cumhurbaşkanımız’ın vereceği karara göre de işlem yapılır. İlla kanun çıkarılması gerekmiyor. Hatta şu anda icra makamına bile gerek yok.”

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GÖRÜNTÜLER HOŞ DEĞİL

Diğer yandan pandemi ve 1 Haziran sonrası atılan normalleşme adımları da toplantıda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülere atıf yaparak “Hafta sonu kamuoyuna yansıyan görüntüler hoş değildi. Maske takın, sosyal mesafeye dikkat edelim, el hijyenine önem verin” mesajı verdiği kaydedildi.

EKONOMİK VERİLER İYİ

  • Ekonomiye ilişkin alınan önlemler ile elde edilen verilerin de paylaşıldığı toplantıda, ekonomi rakamlarının iyi yönde olduğu, süreç içinde iflas eden şirketin olmadığı bilgisinin de paylaşıldığı kaydedildi.

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