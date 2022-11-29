Milli Eğitim Bakanı Özer: Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıkmıştır

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ’Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ tamamlandı. Toplam 3 milyar liralık bütçe ayrılan projenin kapanış töreni, Bakan Mahmut Özer’in katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Kapanış törenine Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları, UNICEF temsilcileri, 81 ilin millî eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program, Diyarbakır’daki özel öğrencilerden oluşan ’Özel Sesler Korusu’nun verdiği mini konserle başladı.

Bakan Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, ’Özel Sesler Korosu’nun verdiği konserin salondaki herkesi duygusal bir yolculuğa çıkardığını ifade ederek, "O yüreği büyük özel yavrularımıza, gençlerimize, çocuklarımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah, bizler de onlara bir sürpriz yapacağız ve onları İstanbul’a davet edeceğiz. İstanbul’da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde onlarla birlikte o günü kutlayacağız." şeklinde konuştu.

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Özer, yakın zamanda şehit olan Ayşenur Alkan ve tüm şehit öğretmenleri rahmetle andı. Özer, “Yakın zamanda şehit verdiğimiz Ayşenur Alkan, Arzu öğretmenimizi ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Özellikle en son kaybetmiş olduğumuz Ayşenur öğretmenimiz gerçekten tüm Türkiye’ye öğretmenlerin ne kadar fedakar olduğunu gösterdi. Tüm öğrencilerini hain roket saldırısında sığınağa götürdükten sonra acaba bir öğrenci geride kaldı mı diye sınıfa tekrar giderken hayatını kaybetti. Ayşenur öğretmenimizi minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu anımsatan Özer, beşeri sermayenin niteliğini artırmada en önemli enstrümanın da eğitim olduğunu söyledi. Özer, şöyle devam etti:

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"2000’li yıllara geldiğimiz zaman Türkiye’deki resim hiç de iç açıcı değildi çünkü o yı llarda Türkiye’de beş yaştaki okullaşma oranını sadece yüzde 11 idi. Orta öğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 44 idi. Yüksek öğretimdeki net okullaşma ise sadece yüzde 14 idi. Yani ilkokul hariç tüm kademelerde okullaşma oranları yüzde 50’nin altındaydı. OECD ülkeleri, yani bizim rekabet etmiş olduğumuz ülkelere baktığımız zaman o ülkelerin, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını 1950’li, 1960’lı yıllarda yüzde 90’ın üzerine çıkardığını görüyoruz. İşte son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye’de bölge, şehir, ilçe ayrımı gözetilmeksizin yapılan seferberlik sonucunda, yirmi yıl gibi kısa sürede beş yaştaki okullaşma oranları yüzde 11’den yüzde 98’e, orta öğretimdeki yani liselerdeki okullaşma oranları yüzde 44’ten yüzde 95’e, ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99’un üzerine, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99’un üzerine ulaşmıştır. Son yirmi yılda eğitimin tüm kademelerinde, cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıkmıştır. Yani son yirmi yıl, beşeri sermayenin en verimli bir şekilde değerlendirildiği bir döneme tekabül etmektedir."

Özer, okullaşma oranlarındaki yükselişin yanı sıra üniversiteye girişteki katsayı uygulaması ile başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırıldığının ve seçmeli derslerin önemli ölçüde çeşitlendirildiğinin de altını çizerek eğitimde son yirmi yılda bir devrim yaşandığını, aynı zamanda eğitim sisteminin toplumun demokratik taleplerine duyarlı hale geldiğini ve eğitimde sosyal politikaların uygulandığını vurguladı.

"Ekonomik imkanı olmayan çocuklar için somut adımlar atıldı"

Ekonomik imkanı olmayan ailelerin çocuklarının eğitime devam edebilmesi için şartlı olarak verilen yardımın on dokuz yıldan beri devam ettiğini anımsatan Özer, "Taşımalı eğitim imkanı sunuluyor, bir buçuk milyon öğrencimiz şu anda eğitim sisteminde ücretsiz yemek yiyor. Pansiyon, burs gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok sayıda sosyal politika bu dönemde uygulamaya kondu. Tüm gelişmelerin mimarı, her zaman eğitime bütçeden en büyük payı ayıran, eğitime her zaman pozitif ayrımcılık yapan Cumhurbaşkanımızdır. Buradan, Diyarbakır’dan kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizler de Millî Eğitim Bakanlığı olarak gelinen noktada eğitimimizi çok daha iyi noktalara taşımak, kalitesini arttırmak için üç noktaya ağırlık verdik. İlk olarak eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine önem veriliyor. Bunun için iki ana odak noktamız oldu. Birincisi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıydı. Okul öncesi eğitim, okullar arası başarı farklarının kaynaklandığı yerdir" şeklinde konuştu.

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Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü: