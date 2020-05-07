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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz tatilinde EBA TV yine yayında"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, EBA TV'nin yayında olacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bakan Selçuk, Instagram paylaşımında, &quot;Yazın okul yok, doyasıya oynamak var&quot; açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, Instagram paylaşımında, "Yazın okul yok, doyasıya oynamak var" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

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Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

  • "Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"
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