Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye’nin dijital tanıtım markası “GoTürkiye” çatısı altında hayata geçirilen mini diziler, Türk dizilerinin dünyadaki güçlü etkisini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda hazırlanan projeler ve yeni dönem çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.





TÜRK DİZİLERİNİ 1 MİLYAR KİŞİ İZLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin artık yalnızca bir destinasyon tercihi olmadığını belirterek, “Dünya genelinde turizm, bir hikâyeye dahil olma ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştü” dedi. Türkiye’yi gastronomiden sağlığa, kültürden spora uzanan 60’tan fazla ürünle “yaşanan bir destinasyon” haline getirdiklerini vurgulayan Ersoy, TGA’nın dijital gücüyle ülkenin vitrini olduğunu ifade etti. Türk dizilerinin küresel etkisine dikkat çeken Ersoy, “Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur” ifadesini kullandı. Türkiye’nin yıllık dizi üretiminde dünya lideri olduğunu vurgulayan Ersoy, dizilerin 170’e yakın ülkede yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlendiğini, dizi ihracat gelirinin ise 1 milyar doları aştığını söyledi. Ersoy, “Bu Türkiye’nin sahip olduğu en büyük yumuşak güçtür” diye konuştu.





"TGA DİZİLERİ"

Dizilerin ülke tanıtımında stratejik bir rol üstlendiğini belirten Bakan Ersoy, mini dizi formatıyla yeni bir sayfa açıldığını anlatarak, “Bugün artık ‘TGA Dizileri’ diye yeni bir kavramdan söz ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu projelerde yer almanın “milli formayı giymek” gibi olduğunu vurgulayan Ersoy, yapımcıdan oyuncuya tüm ekiplerin bu sorumluluğu taşıdığını dile getirdi.





YAPIMCILAR DESTEK VERDİ

Gösterime giren tanıtım dizilerine de değinen Ersoy, şunları anlattı: "Bu yıl 5 Haziran'da yayınlanan 'Antalya Gambit', Akdeniz'in kalbi Antalya'da geçen, sinema estetiğiyle kurgulanmış güçlü bir yapım olarak öne çıkmaktadır. Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı bu dizi, başta Rusya olmak üzere birçok ülkede izleyicilerin beğenisine sunulmuştur. 18 Haziran'da yayınlanan 'İstanbul My Love', Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı, İstanbul'un romantik ruhunu Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası izleyiciyle buluşturan sinematik bir mini dizidir. 29 Kasım'da yayınlanan 'Hidden Lover', Eda Ece ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki anlatımıyla Antalya'nın doğal, kültürel ve dört mevsim yaşanabilir kimliğini küresel izleyiciye sunmaktadır. 11 Aralık'ta yayınlanan 'An İstanbul Story' ise Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı İstanbul'un kozmopolit ve enerjik atmosferinde buluşturan, modern anlatımıyla dikkati çeken bir yapım olmuştur." Yayınlanan ilk iki mini dizinin dünyada 2 milyar 930 milyondan fazla gösterime ulaştığını aktaran Ersoy, "Üçüncü mini dizimiz 'Hidden Lover', kısa sürede 251 milyon gösterime ulaşmıştır. Dördüncü mini dizimiz 'An Istanbul Story' ise yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiden 156 milyon gösterim rakamına ulaşmıştır. Yapım şirketlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım da sahip oldukları son derece güçlü bir uluslararası network ile yeni tanıtım stratejimizde önemli bir rol üstlenmiştir" değerlendirmesini yaptı.





ÖREN YERLERİ DE DİZİLERE AÇILACAK

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında ayağa kaldırılan antik kentler ve ören yerlerinden de bahseden Ersoy, gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ve yapımcı Fatih Aksoy katıldı.



