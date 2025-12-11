Yeni Şafak
Dizi ve filmlerin gözdesi Mardin’e çekim için 70 başvuru

04:0011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Mardin.
Mardin.

Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, son yıllarda film, dizi ve belgesel çekmek isteyen yönetmen ve yapımcıların gözdesi haline geldi.

Bazı dizi ve sinema film çekimlerinin sürdüğü kent genelinde bu yıl 13’ü sinema filmi olmak üzere 9’u yabancı yapım şirketlerinden 70 çekim için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapıldı. Yerli yapım şirketleri 4 sinema filmi, 8 dizi, 3 kısa film, 19 belgesel, 8 televizyon programı, 19 tanıtım, reklam ve klip çekimi için Mardin’i tercih etti. Yurt dışından da sinema filmi, 3 belgesel ve 5 televizyon programı için Mardin’de çekim yapıldı.



