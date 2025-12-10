Görme engelli müzik öğretmeni, melodilerle öğrencilerine ilham oluyor

Temirci, müzik yolculuğunun küçük yaşlarda başladığını söyledi. Müziği hayatının merkezine aldığını belirten Temirci, şöyle konuştu: "Ortaokulda kabartma nota öğrendim. Biz görme engelliler Braille alfabesi kullanıyoruz. Müziğe oyuncak piyanolarla başladım. Çevremdekiler sesimin güzel olduğunu söylerdi. Ortaokulda müzik öğretmenim konservatuvara gitmemi tavsiye etti. Şu an keman, piyano ve gitar çalıyorum. Öğretmen olmak hep hayalimdi. Başta başka branşları düşünsem de müziğe yönelince eğitimime bu yönde devam ettim." Temirci, derslerde öğrencilerin seviyelerine uygun içerik oluşturduklarını ifade ederek, "Dersi daha çok eğlence havasında işlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimin farklı hedefleri var, kimisi hukuk, kimisi tıp okumak istiyor. Yine de müziği dinlendirici buldukları için derslerimizde keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.