Lale Tara Sanat Bursu’nun ilk kuşak genç sanatçıları ENKA Sanat’ta sahne alıyor

ENKA Sanat, yurt dışında müzik eğitimlerini sürdüren genç yetenekleri yalnızca eğitim yolculuklarında değil, sahne deneyimlerinde de desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Lale Tara Sanat Bursu İlk Kuşak Konseri”nde, piyanist Efe Şen ve kemancı Yağmur Tuna, klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinden oluşan bir programla dinleyiciyle buluşuyor. 18 Aralık Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserin ilk yarısında Efe Şen, romantik dönem piyano repertuvarının duygusal derinliği ve teknik zenginliğiyle öne çıkan iki önemli yapıtı yorumluyor. İkinci bölümde ise Yağmur Tuna, geç romantik dönemden 20. yüzyıl başına uzanan, renkli ve yüksek ifade gücüne sahip bir seçki sunuyor. Konserde, Yağmur Tuna’ya, ENKA Vakfı’nın ilk bursiyerlerinden, uluslararası başarılarıyla ülkemizi temsil eden piyano virtüözü, genç yeteneklerin mentörü ve eğitmeni Gökhan Aybulus eşlik ediyor.

Efe Şen hakkında

Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda lise eğitimini tamamladı. 2023’te lisans eğitimi için Almanya Hochschule für Musik Detmold Üniversitesi’nde Prof. Alfredo Perl’in sınıfına kabul edildi. Bugüne dek çok sayıda konser verdi, birçok uluslararası yarışmaya katıldı ve ödüller kazandı. Efe, 2025’te dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan 19. International Frédéric Chopin Piano Competition’a katılma hakkı kazanarak ülkemizi temsil etti. Ayrıca, Martha Argerich’in jüri başkanı olduğu İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Jeune Chopin International Competition’ın ön elemelerini başarıyla geçerek yarışmaya davet edildi. Lisans eğitimini sürdüren Efe, ileride dünya çapında bir konser piyanisti olmak istiyor. Efe, 2023’ten bu yana Lale Tara Sanat Bursu desteği alıyor.

Yağmur Tuna hakkında

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı eğitimini, Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuarı Merkez Müzik Okulu’nda kırmızı diploma (üstün başarı- onur belgesi) ile tamamladı. Bugüne dek çok sayıda konser verdi, birçok uluslararası yarışmaya katıldı ve ödüller kazandı. 2023’te Paris’te düzenlenen Nouvelles Etoiles yarışmasının gala konserinde orkestra ile solist olarak sahne aldı ve birincilik ödülüne layık görüldü; 2024’te Stravinsky Yarışması’nda birincilik ödülü aldı. Yağmur, eğitim hayatına Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuarı’nda Prof. Alexander Vinnitski’nin sınıfında devam ediyor. İleride akademisyen olmayı hedefleyen Yağmur, 2023’ten bu yana Lale Tara Sanat Bursu desteği alıyor.

Konser Programı

Efe Şen, Piyano

Frédéric Chopin, Noktürn Re Bemol Majör, Op.27 No.2

Frédéric Chopin, Piyano Sonatı No.3 si minor, Op.58

Allegro maestoso

Scherzo: Molto vivace

Largo

Finale: Presto non tanto

- Ara -

Yağmur Tuna, Keman

Gökhan Aybulus, Piyano

Edvard Grieg, Keman ve Piyano için Sonat No.3 op.45

Allegro molto appassionato

Allegretto espressivo alla Romanza

Allegro Animato- Cantabile-Prestissimo

Ernest Chausson, Poeme

Claude Debussy, La plus Que Lente

Igor Stravinsky, Petrushka Balesi’nden Rus Dansı

Konser, ara ile birlikte 80 dakikadır. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.







