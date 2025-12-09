Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Aydın'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e grafitili destek

Aydın'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e grafitili destek

16:469/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
<p>Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek için duvarlara çeşitli grafitiler çizdi.</p><p><br></p><p>Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini desteklemek amacıyla ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından "Kampüslerden Filistin'e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Mural) Projesi" hazırlandı.</p>
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek için duvarlara çeşitli grafitiler çizdi.Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini desteklemek amacıyla ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından "Kampüslerden Filistin'e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Mural) Projesi" hazırlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek için duvarlara çeşitli grafitiler çizdi. Proje kapsamında topluluk üyeleri, ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının duvarına Filistinlilere destek amacıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazan öğrenciler, karpuz, Filistin haritası, Mescidi Aksa, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları çizdi.

Proje kapsamında topluluk üyeleri, ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının duvarına Filistinlilere destek amacıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazan öğrenciler, karpuz, Filistin haritası, Mescidi Aksa, Türk ve Doğu Türkistan bayrakları çizdi.

ADÜ Aktif Gençlik Topluluğu Başkanı Gazi Ozan Eskici, fakülte duvarına işlenen tasarımlar ile Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Berke Deniz Çetin ise "Bu projede yer almak benim için çok önemliydi. Üniversitemizde yıllarca kalacak bu eserde benim de bir katkım olduğu için çok mutluyum." dedi.

#Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
#duvar boyama
#Filistin
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#ÜNİDES
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 9 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı