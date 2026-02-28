Milli İrade Platformu’ndan 28 Şubat’ın 29. yılında "bir daha asla!" vurgusu

Milli İrade Platformu, Türk siyasi tarihine "post-modern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, binlerce masum vatandaşın inanç ve değerlerini hedef alan darbenin üzerinden geçen zamana rağmen bıraktığı izlere dikkat çekildi.Milli İrade Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, binlerce masumun inanç ve değerlerine el uzatan 28 Şubat darbesinin üzerinden 29 yıl geçtiği hatırlatıldı. “Bin yıl sürecek” denilen o esaret düzeninin kısa sürede çöktüğü belirtilen metinde, "Kendilerini asıl, milleti parya olarak görenler adalet önünde hesap vermek zorunda kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Milletin, iradesine zincir vurulmasına asla rıza göstermeyeceği vurgulanarak, ilahi kelamdaki "Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah’tır" ayetine yer verildi.

"Bürokratik vesayet, meşruiyetin önüne geçirildi"

Açıklamada 28 Şubat süreci; seçilmiş hükümetin açık ve örtülü baskılarla tasfiye edilmesine ve jakobenlerin siyaset ile toplum mühendisliğine sahne olan bir dönem olarak tanımlandı. Hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelendiği ve bürokratik vesayetin, demokratik meşruiyetin önüne geçirildiği aktarıldı. Vatandaşların o günlerde yaşadığı mağduriyetler ise metinde şu sözlerle ifade edildi:

"İnançları, kıyafetleri ve düşünceleri nedeniyle insanlarımız ötekileştirilmiş, üniversite kapılarında genç kızlarımızın umutları yarım bırakılmış, kamu görevindeki vatandaşlarımız mesleklerinden koparılmıştı."

Cumhurbaşkanı'na teşekkür ve kararlılık mesajı

Tüm bu baskıların, en başta din özgürlüğünü koruması gereken laiklik ilkesi istismar edilerek yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada dönemin aktörleri için, "Çağ dışı ideolojilerinin esiri olmuş nasipsiz bir güruh; milleti, milletin emanet ettiği silahlarla tehdit etme ihanetinde bulunmuştu." denildi.

Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğine işaret edilerek, hak kayıplarının telafi edilmiş olmasının ve darbecilerin yargılanarak tasfiyesinin en büyük teselli olduğu vurgulandı.

28 Şubat darbesinin bir kez daha lanetlendiği bildirinin kapanışında, şu kararlılık mesajına yer verildi:

"Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz. Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!"



