Milli İrade Platformu’ndan 28 Şubat’ın 29. yılında "bir daha asla!" vurgusu

Milli İrade Platformu, 28 Şubat darbesinin 29. yılı dolayısıyla yayımladığı açıklamada "bin yıl sürecek" denilen esaret düzeninin çöktüğünü belirterek, "Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz." mesajını paylaştı.
Milletin, iradesine zincir vurulmasına asla rıza göstermeyeceği vurgulanarak, ilahi kelamdaki "Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah’tır" ayetine yer verildi.
"Bürokratik vesayet, meşruiyetin önüne geçirildi"
Açıklamada 28 Şubat süreci; seçilmiş hükümetin açık ve örtülü baskılarla tasfiye edilmesine ve jakobenlerin siyaset ile toplum mühendisliğine sahne olan bir dönem olarak tanımlandı. Hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelendiği ve bürokratik vesayetin, demokratik meşruiyetin önüne geçirildiği aktarıldı. Vatandaşların o günlerde yaşadığı mağduriyetler ise metinde şu sözlerle ifade edildi:
"İnançları, kıyafetleri ve düşünceleri nedeniyle insanlarımız ötekileştirilmiş, üniversite kapılarında genç kızlarımızın umutları yarım bırakılmış, kamu görevindeki vatandaşlarımız mesleklerinden koparılmıştı."
Cumhurbaşkanı'na teşekkür ve kararlılık mesajı
Tüm bu baskıların, en başta din özgürlüğünü koruması gereken laiklik ilkesi istismar edilerek yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada dönemin aktörleri için, "Çağ dışı ideolojilerinin esiri olmuş nasipsiz bir güruh; milleti, milletin emanet ettiği silahlarla tehdit etme ihanetinde bulunmuştu." denildi.
Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğine işaret edilerek, hak kayıplarının telafi edilmiş olmasının ve darbecilerin yargılanarak tasfiyesinin en büyük teselli olduğu vurgulandı.
28 Şubat darbesinin bir kez daha lanetlendiği bildirinin kapanışında, şu kararlılık mesajına yer verildi:
"Nefret dolu dilleriyle milli birliğimizi hedef alan 28 Şubat kalıntılarına geçit vermeyeceğiz. Mukaddesatımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz!"