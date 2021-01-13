Milli projelerin ihale bilgilerini sızdırmışlar

MİT ve Ankara Emniyeti, savunma sanayiinde yasıdışı ilişkilere bulaşan gruba operasyon düzenledi. Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli çalışmalarını yabancı firma temsilcileriyle paylaştığı tespit edilen şüpheliler yakalandı. MİT’in savunma sanayiine yönelik yürüttüğü “koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonu” kapsamında rüşvet karşılığı ihaleye fesat karıştıran şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.

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BÖYLE SATMIŞLAR

“İhaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından yürütülen soruşturmada şüpheliler takibe alındı. 1 yıla yakın süren takip neticesinde; insansız helikopter, insansız silahlı deniz aracı, tanksavar silah sistemi, kızılötesi arama ve takip sistemi gibi onlarca kritik çalışmayı yürüten Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki (SSB) birçok ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerinin savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu bilgi sızdırma, Ankara’daki bir müşavirlik firması ile tedarikçi firma üzerinden yapıldı. SSB görevlilerinin bunun karşılığında para aldığı, yabancı şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaşıp ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi.

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6 MİLYON EURO ÇIKTI

Tespitlerin ardından operasyon için dün düğmeye basıldı. SSB çalışanları ile şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin SSB’de eski proje müdürü olduğu öğrenildi. Proje müdürü ile bir firma sahibinin evinde yapılan aramada, yaklaşık 6 milyon Euro bulundu. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın daha da genişleyebileceği belirtiliyor.

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