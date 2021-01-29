Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez yarın faaliyetlerine başlayacak
ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar: Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez yarın faaliyetlerine başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek amacıyla oluşturulan Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin yarın faaliyetine başlayacağını söyledi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulanan Bakan Akar, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Türk ve Rus askerlerinden oluşan ortak merkezin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık. Ortak merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak. Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu ortak merkezin çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz. Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki dönemde milli muharebe uçağımızı yapacağız
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki dönemde milli muharebe uçağımızı yapacağız
Abone Ol Google News
AK Partiden ilk açıklama

AK Parti'den ilk açıklama

'Buzdağının görünen kısmı; bunlar CHP'nin iyi günleri'
Gaziantepte 11ler belli oldu

Gaziantep'te 11'ler belli oldu

​Galatasaray, ligin ikinci yarısına Gaziantep deplasmanında başlıyor.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Azerbaycan'daki kritik merkez için flaş açıklama.
İş çıkısına dikkat

İş çıkısına dikkat

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi.

Çelebi, Özel ve Aksoy basın toplantısıyla duyurdu.

İstanbul sahilleri lodosa teslim

İstanbul sahilleri lodosa teslim

​Üsküdar'da dev dalgalar vatandaşa zor anlar yaşattı.

İstanbul Boğazı'ndaki manzara şaşkınlığa neden oldu.

​Cuma namazı çıkışı kısıtlamalar ve fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Film gibi

Film gibi

​Ağrılı Muhammed 7 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.