Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı

Dünya

Maraş'ın ziyaretçi sayısı 200 bini aştı

KKTC'de 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 200 bini geçti. Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.