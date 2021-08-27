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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk askerinin Afganistandan tahliyesi tamamlandı
TSK personelinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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