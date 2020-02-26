Gündem Milli Savunma Bakanlığı Kandilin dağ kadrosunda biri lider olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: ​Kandil'in dağ kadrosunda biri lider olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'in dağ kadrosunda biri lider olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, biri terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" denildi.

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