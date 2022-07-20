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YALOVA

Milyonlarca liralık serveti evlatlık kızı ile kiracısını birbirine düşürdü

Yalova'da yaşayan Alzheimer hastası Güner Çağlayan'ın (85) milyonlarca liralık serveti, İstanbul'da oturan evlatlık kızı Dilek Çağlayan ile kiracıları olan Elif B.'yi birbirine düşürdü.

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Haber Merkezi DHA
Milyonlarca liralık serveti evlatlık kızı ile kiracısını birbirine düşürdü
Milyonlarca liralık serveti evlatlık kızı ile kiracısını birbirine düşürdü.

Yalova'da yaşayan Alzheimer hastası Güner Çağlayan'ın (85) milyonlarca liralık serveti, İstanbul'da oturan evlatlık kızı Dilek Çağlayan ile kiracıları olan Elif B.'yi birbirine düşürdü. Çağlayan geçen yıl, annesinin, vasi olarak belirlediği Elif B. ile ölene kadar bakım sözleşmesi yaptığını belirterek, "Rahatsızlığından yararlandıkları annemi evlerinde bakarak, banka hesaplarından usulsüz olarak 180 bin lira para çektiler. Öldükten sonra tüm servetine konacaklar. Sürekli dövdükleri annemi bana göstermiyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu. Elif B.'nin avukatı Kadir Pehlivan ise "Annesini sokak ortasında döven kendisi. Müvekkilim, Güner Hanıma isteği doğrultusunda bakıyor" dedi.


Yalova'da oturan Emine ve Hüseyin Çağlayan çiftinin kızları Güner Çağlayan hiç evlenmedi. Babasından kalan apartman, ev ile bankada bulunan yüklü miktarda para ile geçimini sağlayan Güner Çağlayan, 36 yıl önce henüz bir aylık iken evlat edindiği kız çocuğuna 'Dilek' adını verdi. Yaklaşık 5 yıl önce çalışmak üzere İstanbul'a giden Dilek Çağlayan, annesi tarafından 2019 yılında Aile Mahkemesi'ne açılan ‘Evlatlık ile ilişkisinin kaldırılması’ davası sonucu şoke oldu. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda mahkeme, davanın reddine karar verdi. Dilek Çağlayan, Yalova'da yaşayan ve kendilerini tanıyan arkadaşlarının telefon ile haber vermeleri sonucu, apartmanlarının alt katındaki dükkanlarında bulunan kiracıları Elif B.'nin, annesi tarafından vasi tayin edildiğini, annesinin öldükten sonra tüm servetini kendisine vermesi koşuluyla aralarında, ‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesi’ yaptıklarını ve annesinin halen Elif B. ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi.


ANNESİNİ DÖVDÜKLERİNİ İDDİA ETTİ


Yalova'ya gelen Dilek Çağlayan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, annesine konulan Alzheimer hastalığı raporlarını alıp, geçen yıl temmuz ayında, Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilek Çağlayan şikayet dilekçesinde, Elif B. ile eşinin, ‘Alzheimer hastalığı' teşhisi konulan annesinin rahatsızlığından yararlanarak, kendisine karşı evlatlıktan ret davası açtırıp, Elif B.'nin kendisini vasi olarak tayin ettirip, öldükten sonra servetine sahip olmak için ölene kadar kendisiyle bakma sözleşmesi yaptırdıklarını, annesini de sürekli dövdükleri iddialarında bulundu.


'YANLARINDA KALDIĞI İÇİN ANNEMİ GÖREMİYORUM'


Şikayetle ilgili soruşturma devam ederken, Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiliğin iptali için dava açan Dilek Çağlayan, Elif B.’nin vasiliğinin kaldırılıp, yerine Avukat Aylin Gülperi Akok'u tayin ettirdi. Halen üzerinde, Yalova Çiftlkköy ilçesinde 2 ayrı ev, altında 4 dükkan bulunan 2 katlı bina, bankada yüklü miktarda para, banka kasasında döviz ve ziynet eşyası bulunan annesinin, Elif B.'nin yanında kaldığını belirten Dilek Çağlayan, "Suç duyurusu soruşturması kapsamında annemin bankadaki hesapları ve kira gelirlerini jandarma inceledi. Elif B., bu hesaplardan bu zamana kadar 180 bin TL'ye yakın para çekip kendi iş yerinde, oğlunun eğitiminde ve diğer ihtiyaçlarında kullandı. Ayrıca yanlarında kaldığı için annemi göremiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.


Elif B.'nin avukatı Kadir Pehlivan ise "Dilek Hanım gerçekleri konuşmuyor. Annesini sokakta dövdü. Bunu birçok kişi biliyor, ben dahil. Annesi bu yüzden onu evlatlıktan atmak istedi. Müvekkilim Güner Hanım’a, onun isteği üzerine, hiçbir beklenti içinde olmadan insanlık adına yardım etmek istiyor. Bankadan çekilen paralar, Güner Çağlayan'ın bilgisi doğrultusunda çekilmiştir. O paralar da kuruşuna kadar kendisine teslim edilmiştir" diye konuştu.

Üsküdar’da keşfedilmemiş 7 asırlık gizli tünel: Defineciler talan etti
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Üsküdar’da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel definecilerin tahribine uğradı.
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İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.
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Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler.
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Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. <br><br>Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.
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“Defineciler çok profesyonelce mağarayı yağmalamışlar”<br><br><br><br><br><br>Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak, “Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy’den Kuzguncuk’a çıkıyor. İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var.
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Tuzaklar patlatılarak etkisiz hale getirilmiş. Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor” diye konuştu.
Üsküdar’da keşfedilmemiş 7 asırlık gizli tünel: Defineciler talan etti
Üsküdar'da, asırlar öncesinden kazıldığı tahmin edilen ve günümüzde hala var olan bir gizli tüneli defineciler tahrip etti. Bir ucu Çengelköy'den bir ucu ise Kuzguncuk'tan çıkan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek tünelde ilerledi. Definecilerin talan ettiği tünelden küpler dolusu altın ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.

Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 32 kişi tedavi altında
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Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi.
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Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. Durumu ağırlaşan 10 çocuk, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Toplamda 63 kişi rahatsızlanırken, bunlardan tedavisi tamamlanan 31 kişi taburcu edildi. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisi sürüyor.
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SU DEPOSU İLAÇLANDI, VAKALAR <br>ARTTI<br><br>Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.
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Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.
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'SU KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'<br><br>İncelemelerin devam ettiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, \"Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimiz ile inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer\" dedi. Vali Kılıç, \"Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat tam olarak netleşmedi\" diye konuştu.
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'DÜN AKŞAM SULAR TEMİZLENDİ'<br><br>Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller, \"Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ve ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi.
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Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edilip, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 03.00'e kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık\" ifadelerini kullandı.
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KENDİSİ TABURCU OLDU, OĞLU YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI<br><br>Rahatsızlandıktan sonra taburcu olan İbrahim Arslan da kendi çocuğunun yoğun bakımdan normal servise alındığını anlatarak, \"İlk önce çocukta karın ağrısı, kusma ile başladı. Daha sonra ishale döndü. Kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk ettirdik. Bağırsaklardan kaynaklanan bir enfeksiyonun böbrekleri iflas ettirdiğini öğrendik. Şu anda çocuk Ankara'da. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı. Şu anda da diyalize girip, çıkıyor. Neden kaynaklandığı konusunda henüz bilgi alamadık\" dedi.
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HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ<br><br>Konuya ilişkin, durumu ciddi hastaların tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden açıklama geldi.<br><br><br><br><br>
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Hastane başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, \"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur.\" dedi.
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Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 32 kişi tedavi altında
Bolu'da zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı artıyor. Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlendiği düşünülen 63 kişiden 31'i taburcu edildi. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması birkaç gün sürer." dedi. Öte yandan, hastaneden ilk açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Hastaneye nakledilen 6 çocuktan 5'inde diyaliz ihtiyacı oluştuğunu araştırmaların devam ettiğini bildirdi.


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