Milyonlarca liralık serveti evlatlık kızı ile kiracısını birbirine düşürdü.

Yalova'da yaşayan Alzheimer hastası Güner Çağlayan'ın (85) milyonlarca liralık serveti, İstanbul'da oturan evlatlık kızı Dilek Çağlayan ile kiracıları olan Elif B.'yi birbirine düşürdü. Çağlayan geçen yıl, annesinin, vasi olarak belirlediği Elif B. ile ölene kadar bakım sözleşmesi yaptığını belirterek, "Rahatsızlığından yararlandıkları annemi evlerinde bakarak, banka hesaplarından usulsüz olarak 180 bin lira para çektiler. Öldükten sonra tüm servetine konacaklar. Sürekli dövdükleri annemi bana göstermiyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu. Elif B.'nin avukatı Kadir Pehlivan ise "Annesini sokak ortasında döven kendisi. Müvekkilim, Güner Hanıma isteği doğrultusunda bakıyor" dedi.



Yalova'da oturan Emine ve Hüseyin Çağlayan çiftinin kızları Güner Çağlayan hiç evlenmedi. Babasından kalan apartman, ev ile bankada bulunan yüklü miktarda para ile geçimini sağlayan Güner Çağlayan, 36 yıl önce henüz bir aylık iken evlat edindiği kız çocuğuna 'Dilek' adını verdi. Yaklaşık 5 yıl önce çalışmak üzere İstanbul'a giden Dilek Çağlayan, annesi tarafından 2019 yılında Aile Mahkemesi'ne açılan ‘Evlatlık ile ilişkisinin kaldırılması’ davası sonucu şoke oldu. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda mahkeme, davanın reddine karar verdi. Dilek Çağlayan, Yalova'da yaşayan ve kendilerini tanıyan arkadaşlarının telefon ile haber vermeleri sonucu, apartmanlarının alt katındaki dükkanlarında bulunan kiracıları Elif B.'nin, annesi tarafından vasi tayin edildiğini, annesinin öldükten sonra tüm servetini kendisine vermesi koşuluyla aralarında, ‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesi’ yaptıklarını ve annesinin halen Elif B. ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi.

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ANNESİNİ DÖVDÜKLERİNİ İDDİA ETTİ



Yalova'ya gelen Dilek Çağlayan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, annesine konulan Alzheimer hastalığı raporlarını alıp, geçen yıl temmuz ayında, Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilek Çağlayan şikayet dilekçesinde, Elif B. ile eşinin, ‘Alzheimer hastalığı' teşhisi konulan annesinin rahatsızlığından yararlanarak, kendisine karşı evlatlıktan ret davası açtırıp, Elif B.'nin kendisini vasi olarak tayin ettirip, öldükten sonra servetine sahip olmak için ölene kadar kendisiyle bakma sözleşmesi yaptırdıklarını, annesini de sürekli dövdükleri iddialarında bulundu.



'YANLARINDA KALDIĞI İÇİN ANNEMİ GÖREMİYORUM'



Şikayetle ilgili soruşturma devam ederken, Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiliğin iptali için dava açan Dilek Çağlayan, Elif B.’nin vasiliğinin kaldırılıp, yerine Avukat Aylin Gülperi Akok'u tayin ettirdi. Halen üzerinde, Yalova Çiftlkköy ilçesinde 2 ayrı ev, altında 4 dükkan bulunan 2 katlı bina, bankada yüklü miktarda para, banka kasasında döviz ve ziynet eşyası bulunan annesinin, Elif B.'nin yanında kaldığını belirten Dilek Çağlayan, "Suç duyurusu soruşturması kapsamında annemin bankadaki hesapları ve kira gelirlerini jandarma inceledi. Elif B., bu hesaplardan bu zamana kadar 180 bin TL'ye yakın para çekip kendi iş yerinde, oğlunun eğitiminde ve diğer ihtiyaçlarında kullandı. Ayrıca yanlarında kaldığı için annemi göremiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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Elif B.'nin avukatı Kadir Pehlivan ise "Dilek Hanım gerçekleri konuşmuyor. Annesini sokakta dövdü. Bunu birçok kişi biliyor, ben dahil. Annesi bu yüzden onu evlatlıktan atmak istedi. Müvekkilim Güner Hanım’a, onun isteği üzerine, hiçbir beklenti içinde olmadan insanlık adına yardım etmek istiyor. Bankadan çekilen paralar, Güner Çağlayan'ın bilgisi doğrultusunda çekilmiştir. O paralar da kuruşuna kadar kendisine teslim edilmiştir" diye konuştu.

FOTOĞRAF 6 Üsküdar’da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel definecilerin tahribine uğradı. İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı. Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler. Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. <br><br>Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı. “Defineciler çok profesyonelce mağarayı yağmalamışlar”<br><br><br><br><br><br>Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak, “Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy’den Kuzguncuk’a çıkıyor. İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var. Tuzaklar patlatılarak etkisiz hale getirilmiş. Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor” diye konuştu. Üsküdar’da keşfedilmemiş 7 asırlık gizli tünel: Defineciler talan etti Üsküdar'da, asırlar öncesinden kazıldığı tahmin edilen ve günümüzde hala var olan bir gizli tüneli defineciler tahrip etti. Bir ucu Çengelköy'den bir ucu ise Kuzguncuk'tan çıkan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek tünelde ilerledi. Definecilerin talan ettiği tünelden küpler dolusu altın ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. BiP'te paylaş

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