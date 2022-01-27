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POLİTİKA İSTANBUL

Mine Kırıkkanat İBB'nin sorumluluğundaki alanı AK Parti'li Beyoğlu Belediyesi sanıp tepki gösterince rezil oldu

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mine Kırıkkanat, yaptığı paylaşımla temizlenmeyen buzlu kaldırıma tepki gösterdi ve AK Parti'li Beyoğlu Belediyesi'ni suçladı. Ancak Kırıkkanat'ın paylaşımını yaptığı yerin İBB yönetimine ait olduğu ortaya çıkınca Kırıkkanat sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mine Kırıkkanat İBBnin sorumluluğundaki alanı AK Partili Beyoğlu Belediyesi sanıp tepki gösterince rezil oldu
Mine Kırıkkanat

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde İBB'nin yetersiz önemleri nedeniyle kentte kar esareti yaşandı. Binlerce insan yolda kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında yemek yediği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananların yankısı sürerken, muhalif gazeteciler Ekrem İmamoğlu'na arka çıkmak için çeşitli paylaşım ve açıklamalar yapıyor. Bunlardan sonuncusu ise gazeteci Mine Kırıkkanat'tan geldi. Kırıkkanat, AK Parti'li belediyelere misilleme yapmak için bir paylaşım yaptı.

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'KAFALARINI KIRSIN DİYE ÖZEN GÖSTEREN...'

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi’ne giderken yoldaki buzlu kaldırımı çekip"İnsanlar düşüp kafalarını kırsınlar diye özen gösteren AK Parti’li Beyoğlu Belediyesi’ne şükranlarımı sunarım. 4 gündür kaldırımdaki karı bile temizlemekten acizler…"ifadeleriyle kinayeli bir paylaşım yaptı.

İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ ALAN

Ancak Kırıkkanat'ın paylaşımını yaptığı yerin İBB yönetimine ait olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sosyal medya hesabından Kırıkkanat'a nükteli bir şekilde yanıt verdi.

'BİZİ ZORLA ÇIKARDIĞINIZ ALAN'

Yıldız cevabında, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve İBB; Mine Hanım’a yardımcı olur musunuz? Bizi zorla çıkardığınız alanlarda yürüyemiyormuş." dedi.

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YİNE BEYOĞLU BELEDİYESİ TEMİZLEDİ

Daha sonra Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nden bir ekibin aynı yeri temizlediği bir fotoğrafı da paylaşarak "Biz yine de kıyamadık hemşerilerimize Mine Hanım. Çalışma arkadaşlarımız İBB sorumluluğundaki alanı temizliyor. Her zaman yaptığımız gibi; mesele yetkiyle değil gönülle çözülüyor" ifadelerini kullandı.

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KIRIKKANAT ÇARK ETTİ

Söz konusu kaldırımın İBB sorumluluğunda olduğunu öğrenen Mine Kırıkkanat, çark ederek yeni bir paylaşımda bulundu. Kırıkkanat, Beyoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür ederek, "Sorumluluk sizdeymiş, başkası düşmesin, gereğini yapın" diyerek İBB'ye çağrıda bulundu.

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Kadıköy’de Gazeteci Mine Kırıkkanat’a tokatlı saldırı
OYNAT 00:43
Kadıköy’de Gazeteci Mine Kırıkkanat’a tokatlı saldırı
Kadıköy'da Gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darp edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin ardından erkek turist gelerek Mine Kırıkkanat'a tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.


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