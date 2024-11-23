MİT'ten destek isteği şaibeli isimleri gerdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışındaki temsilciliklere FETÖ sızmasına karşı MİT'ten istediği desteğe, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin uzun yıllar ABD temsilciliğini yapan Yurter Özcan'dan hakarete varan sözlerle saldırı geldi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Pentagon'da olduğu ortaya çıkan Özcan, "Kendisi merak etmesin bugüne kadar CHP ABD Temsilciliği’ne hiçbir terör örgütü sızamadı. Bu kasıtlı, düşüncesiz yorum, yüzde 85 oy aldığımız ve 4,000’den fazla üyesi olan CHP ABD örgütünü zan altında bırakmayı amaçlamaktadır" dedi.





ÖZEL'E ECZACI KALFASI DEDİ

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve ekim ayında ‘ABD temsilciliği kapatılacak’ gerekçesiyle görevden alınan Özcan, sosyal medya paylaşımında "Özgür Özel ABD’nin her eyaletinde temsilcilik açacaklarını ve CHP’nin yurt dışı örgütlerine FETÖ ve PKK sızmasına karşı MİT’ten yardım isteyeceklerini açıklamış. Kendisi merak etmesin bugüne kadar CHP ABD Temsilciliği’ne hiçbir terör örgütü sızamadı. Bu kasıtlı, düşüncesiz yorum, yüzde 85 oy aldığımız ve 4,000’den fazla üyesi olan CHP ABD örgütünü zan altında bırakmayı amaçlamaktadır" dedi. Siyasete 2009 yılında başladığını ifade eden Özcan, "Özgür Bey Manisa kırsalında eczanede kalfalık ile uğraşıyordu. Kendisine tavsiyem bilmediği konularla ilgili çok yorum yapmasın, AK Parti ile yumuşama uğruna partilileri rencide etmeyi bir an önce bıraksın" ifadelerini kullandı. CHP'nin ABD Temsilciliği'ne FETÖ'nün sızmadığını söyleyen Özcan'ın CHP’nin, FETÖ’nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD’de yoğun bir görüşme trafiğine imza attığı ortaya çıkmıştı.





SIR ZİYARETLER

Özcan, darbe girişiminin ardından da darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurumla bir araya gelmişti. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Özcan, darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) sır ziyaretler yaptı. Darbe girişiminden önce ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da kapısını çalan Özcan, bakanlığın Türkiye’de terörle mücadele ve iç politika dosyası üzerinde çalışan ismi Kidnard Raymond ile bir araya geldi. 15 Temmuz'da da başrolde olan CIA elemanı Henri Barkey de Özcan’ın görüştüğü isimlerden.











