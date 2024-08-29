MİT’ten nokta atış: Örgütün Goebbels'i etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha. PKK/KCK’nın sözde Bilim ve Aydınlanma Komitesi üyesi “Pelin Batman” kod adlı Gülistan Tekik, Irak'ın kuzeyinde öldürüldü. 1998'de PKK’ya katılan Tekik, 26 yıldır örgüt içinde silahlı faaliyet yürütüyordu. 2000 yılında Kandil'de ideolojik eğitim alan terörist, 2006’da Hakurk’ta PKK'ya yeni katılan örgüt mensuplarının eğitim sorumlusu oldu.

MAHMUR’DAN SÜLEYMANİYE’YE

Suriye’ye geçip örgütün kadın yapılanmasında yine sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Tekik hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı vardı. Daha sonra Irak'ın Mahmur bölgesinde sözde eğitim sorumlusu olarak görevlendirilen Tekik, en son deşifre olmaması için sahte kimlikle Süleymaniye bölgesine geçti. PKK ideolojisini yayma ve örgüte katılımı artırmaktan sorumluydu.

YILLARDIR ELEBAŞLARININ YANINDA

MİT, yıllarca Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Ferhat Abdi Şahin gibi PKK elebaşlarının yanında bulunan Gülistan Tekik’in, Karayılan'ın talimatıyla Süleymaniye’ye yerleştiği istihbaratını aldı. Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) de desteğiyle örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüten Tekik takibe alındı. Elebaşı, uygun şartlar oluşunca Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

İnfaz edilecekti Suriye’ye gönderildi

PKK’nın dağ kadrosunda gebe kalanlar için infaz kararları veriliyor. Gülistan Tekik’in de Irak’ın kuzeyindeki kamplarda uğradığı istismar sonucu gebe kaldığı, Suriye’ye geçerek kürtaj olduğu ve yeni bir kimlik oluşturduğu öğrenildi. Tekik’in, Duran Kalkan ve Ferhat Abdi Şahin’in koruması sonucu hayatta kaldığı öğrenildi.

KYB gizledi

KYB, Gülistan Tekik’in PKK bağını gizliyor. KYB yöneticileri, örgüt tarafından psikolojik harekat alanında özel olarak yetiştirilen ve sorumlu seviyeye getirilen Tekik’in öldüğünü, örgüt bağını gizleyerek duyurdu. KYB, PKK’ya kent merkezi ve kırsalda alan açarken, Suriye-Kandil arasında örgüte lojistik destek, teröristlere de askeri eğitim veriyor.

Süleymaniye ikinci Kandil

Süleymaniye kent merkezinde PKK’ya bağlı Tevgera Azadi, PYD, RJAK, Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi gibi sözde siyasi parti ve STK’lar faaliyet yürütüyor. Örgüt elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin de defalarca Süleymaniye'ye gidip geldi. Aynı şekilde Bafel Talabani de Suriye'nin kuzeyindeki PKK kamplarında birliktelik mesajı verdi.











