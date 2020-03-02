Moskova’nın son şansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer alacağı Türk heyetinin yarın ya da sonraki gün Rusya’ya gitmesi bekleniyor. Masada uzlaşma sağlandığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da yüz yüze görüşecek. Kremlin’den şimdiye dek verilen mesajlar, Rusya’nın İdlib’i insansızlaştırma planını gözler önüne sermiş ve Mehmetçiğin ‘saldırıya uğramamak için gözlem noktasından dışarı çıkmaması gerektiği’ yönünde olmuştu. Kalıcı çözüme oldukça uzak olan bu teklifleri Ankara’nın kabul etmesi olanak dışı bulunuyor. 5 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Putin görüşmesi, bölgenin geleceğine ilişkin önemli bir dönüm noktası teşkil edecek.

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