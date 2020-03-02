Gündem Moskovanın son şansı
POLİTİKA

Moskova’nın son şansı

İdlib’de harekât sürerken Türkiye, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutuyor. 3’ü Ankara, 2’si de Moskova’da yapılan görüşme turları, ‘kalıcı ateşkesin sağlanması için’ Moskova’da devam edecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Hulusi Akar - Mevlüt Çavuşoğlu
Hulusi Akar - Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer alacağı Türk heyetinin yarın ya da sonraki gün Rusya’ya gitmesi bekleniyor. Masada uzlaşma sağlandığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da yüz yüze görüşecek. Kremlin’den şimdiye dek verilen mesajlar, Rusya’nın İdlib’i insansızlaştırma planını gözler önüne sermiş ve Mehmetçiğin ‘saldırıya uğramamak için gözlem noktasından dışarı çıkmaması gerektiği’ yönünde olmuştu. Kalıcı çözüme oldukça uzak olan bu teklifleri Ankara’nın kabul etmesi olanak dışı bulunuyor. 5 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Putin görüşmesi, bölgenin geleceğine ilişkin önemli bir dönüm noktası teşkil edecek.

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