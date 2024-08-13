Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Motosikletteki iki kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Deniz D. ve yolcu olarak bulunan Efe G. yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Murat G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.