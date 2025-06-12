MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası açıklama: Teslim olan terörist sayısında artış var

"Türkiye olarak temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz"