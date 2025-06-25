Muharrem İnce CHP'ye döndü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’ye katıldı. İnce, dün CHP grup toplantısında 4,5 yıl aradan sonra eski partisine geri döndü.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP’ye katıldı. 2018’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gel bakalım Muharrem” sözleriyle Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildiği CHP’den karşılıklı suçlamalarla 8 Şubat 2021’de istifa eden İnce, Memleket Partisi’ni kurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İnce’yi ziyaretinde kendisini tekrar CHP’ye davet etti. İnce de dün CHP grup toplantısında 4,5 yıl aradan sonra eski partisine geri döndü.
ESKİ YÖNETİME “KIRGINIM” MESAJI
Toplantıya İnce ile birlikte gelen Özel, Memleket Partisi’nin en yaşlı üyeye devredildiğini ve kendisini feshedeceğini açıkladı. İnce’ye rozet takması beklenen Özel, “Ben Muharrem İnce’ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri” dedi. İnce ise CHP’ye kibir ve pişmanlıkla, kişisel hesaplarla değil, Özgür Özel’in samimi davetiyle geldiğini ifade etti. Konuşmasında eski yönetime de mesajlar verip ayrılıkların bazen kırgınlıktan, bazen de umudu başka yollarda aramaktan kaynaklandığını vurgulayan İnce, partiye gelişinin geri dönüş değil, kucaklaşma olduğunu kaydetti.
2 KEZ GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLDU
2014 ve 2018 yıllarında CHP Genel Başkanlığı’na aday olan İnce, hem CHP’den kopma hem de Memleket Partisi sürecinde Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yöneltmişti. İnce, 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise CHP’li trollerin baskısı üzerine adaylıktan çekilmişti.