Muharrem İnce CHP'ye döndü

Toplantıya İnce ile birlikte gelen Özel, Memleket Partisi’nin en yaşlı üyeye devredildiğini ve kendisini feshedeceğini açıkladı. İnce’ye rozet takması beklenen Özel, “Ben Muharrem İnce’ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri” dedi. İnce ise CHP’ye kibir ve pişmanlıkla, kişisel hesaplarla değil, Özgür Özel’in samimi davetiyle geldiğini ifade etti. Konuşmasında eski yönetime de mesajlar verip ayrılıkların bazen kırgınlıktan, bazen de umudu başka yollarda aramaktan kaynaklandığını vurgulayan İnce, partiye gelişinin geri dönüş değil, kucaklaşma olduğunu kaydetti.