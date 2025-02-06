Muharrem İnce'nin CHP'ye 30 milyon liralık borç devri kriz çıkardı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 'nin CHP'ye geri döneceği iddiaları siyaset gündemindeki yerini koruyordu.





Görüşmeler sürerken yeni bir gelişme yaşandı.





'Baba ocağı' dediği partiye dönmek isteyen İnce ile CHP arasında yapılan görüşmelerde bir borç krizi ortaya çıktı.





Partiyi borç ve alacaklarıyla CHP’ye devredecekti





Buna göre Memleket Partisi yöneticileri, Parti Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP’ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP’ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce’ye tam yetki verdiklerini söyledi.





Alınan karardan sonra bazı CHP’lilerle görüşen Memleket Partililer, parti yöneticilerin tümünün CHP’ye katılmasını istedi.





30 milyon liralık borcun devri ortalığı karıştırdı





Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP’ye devredilmesi kararını hatırlattı.





Nefes'in haberine göre Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu, görüşmeleri tıkadı.





CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP’ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdi.





Açıklama geldi





Son olarak iddiaların ardından Memleket Partisi açıklama yaptı.





Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek "Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur" denildi.





Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır."



