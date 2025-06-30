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Murat Kapki’nin kaçırdığı tablolar bulundu: Mali Polis o depoya baskın yaptı

Murat Kapki’nin kaçırdığı tablolar bulundu: Mali Polis o depoya baskın yaptı

00:1530/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu’nun kasası olan Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki itirafçı olmuştu.
Ekrem İmamoğlu’nun kasası olan Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki itirafçı olmuştu.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Kapki’ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablo, Mali Şube ekiplerinin Teşvikiye’deki bir depoya düzenlediği operasyonda ele geçirildi. Kapki'nin yeğeni Berat Kapki, tabloların villadan alınıp depoya taşındığını ifadesinde anlatmıştı. Operasyonda her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde olduğu belirtilen tablolar bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Kapki’ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablo, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirildi.


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Murat Kapki’nin kaçırdığı tablolar bulundu: Mali Polis o depoya baskın yaptı
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Kapki’nin yeğeni Berat Kapki ifadesinde, amcasının Acarkent’teki villasında yaklaşık 45-50 adet, her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde tablo bulunduğunu, bu tabloların gözaltı öncesinde Teşvikiye’deki bir depoya taşındığını anlatmıştı.

Berat Kapki ifadesinde, “Murat Kapki tabloları evden toplamamızı, şirketin kamyonetiyle Teşvikiye'deki Nişart isimli galerinin karşısındaki apartmanın en üst katındaki depoya götürmemizi istedi. Nişart’ın sahibi Ali isimli şahıs da taşımaya eşlik etti” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine harekete geçen Mali Şube ekipleri, söz konusu adresteki depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda villadan taşındığı öne sürülen çok sayıda tabloya el konuldu.


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