İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Kapki’ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablo, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Murat Kapki’nin kaçırdığı tablolar bulundu: Mali Polis o depoya baskın yaptı

Kapki’nin yeğeni Berat Kapki ifadesinde, amcasının Acarkent’teki villasında yaklaşık 45-50 adet, her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde tablo bulunduğunu, bu tabloların gözaltı öncesinde Teşvikiye’deki bir depoya taşındığını anlatmıştı.