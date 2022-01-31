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MUŞ

Muş'ta kar tüneliyle ulaşım

Anadolu’da birçok bölge halen kar altında. Muş’ta yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle tek katlı evler, ahır ve odunluklar kara gömüldü. İş makinelerinin giremediği yerlerde vatandaşlar küreklerle kar tünelleri açıp ulaşım sağlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Muşta kar tüneliyle ulaşım ​
Muş’un yüksek rakımlı köylerinde yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle kapı ve pencereler kapandı.

Anadolu’nun birçok bölgesi hala kar altında. Kar yağışının etkisini yoğun olarak gösterdiği Muş’ta, özellikle yüksek rakımlı köylerde tek katlı ev, ahır ve odunluklar kara gömüldü.

Vatandaşlar küreklerle kar tünelleri açıp ulaşım sağlıyor. Merkeze 50 km uzaklıkta 100 hane ve 700 nüfusa sahip Yukarıyongalı köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenirken, iş makinelerinin giremediği noktalarda ise halk küreklerle çalışma yapıyor.

Muş’ta bir köy kara gömüldü: Ulaşımı açtıkları tünellerle sağlıyorlar
OYNAT 00:59
Muş’ta bir köy kara gömüldü: Ulaşımı açtıkları tünellerle sağlıyorlar
Muş'un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor.

HER YERE TÜNEL

Yukarıyongalı köyünde kar yağışı, tipi ve fırtınanın hiç eksilmediğini anlatan Eyyüp Omur, “Tek katlı evlerimizin hepsi kar altında kayboldu. Biz küreklerle tünel gibi yol açıyoruz. Bu şekilde komşularımıza, odunluklarımıza, ahırlarımıza ve evlerimize gidip geliyoruz. Büyük ve küçükbaş hayvanlarımızı da buradan geçiriyoruz. İş makinelerinin giremediği yerleri biz temizleyip tünel açtık. Komşulara, ahırlara, samanlıklara bu tünellerden gidiyoruz” dedi.

KAPI VE PENCERELER KAPANDI

Merkeze 55 km uzaklıktaki 1800 rakımlı Bilek köyünde de manzara farksız. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatısına kadar yükseldiği köyde, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kapı ve penceresi kardan kapanan evlere kardan tünellerle giriliyor. Köylerinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğunu anlatan Aziz Demirci, “Köyümüzün yolu çok şükür açık ancak evlerimiz kar altında. Bazı çatılar karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Kar bu yıl çok fazla yağdı” diye konuştu.

Muş'ta işyerinin önünü temizleyen esnaf tonlarca karın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
OYNAT 00:59
Muş'ta işyerinin önünü temizleyen esnaf tonlarca karın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Muş kent merkezinde, iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Çağatay Gülşen (50), 6 katlı binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın çığlığı ve çatıdan gelen ürkütücü ses ile bulunduğu yerden kaçan Gülşen?in, belkide ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

5 METRE KAR BİRİKMİŞ

Üzerinde 5 metre kar biriken otomobil iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Malatya Battalgazi’de yaşayan Nurullah Biçer, yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince otomobilini yolda bırakıp bölgeden ayrıldı. Geri döndüğünde arabasını bulamayan Biçer, Battalgazi Belediyesi’nden yardım istedi. Otomobilin 5 metre kar altında kaldığını belirleyen ekipler, çevresini temizleyip çıkardığı arabayı sahibine teslim etti.

Ladik Gölü
Ladik Gölü

LADİK GÖLÜ BEMBEYAZ

Samsun’da yüzen adaları ve turna balığıyla ünlü Ladik Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü ilçede beyaz örtüyle kaplanan göl, doğaseverleri cezbediyor. Bu yıl çok fazla kar yağdığını söyleyen ilçe sakinlerinden Büşra Erdoğan, gölün yüzeyinin kardan önce donduğunu, kar yağınca da gölün tamamen gözden kaybolduğunu belirtti.

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