Müze ve ören yerleri Kurban Bayramı boyunca ziyaret edilebilecek

17:0626/05/2026, Salı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde ziyarete açık olan müze ve ören yerlerini duyurdu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla kuşanarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığı belirtildi.

"Kurban Bayramı süresince, tarihimizin ve kültürümüzün kapılarını sizler için açık tutmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, huzur, bereket ve sağlık dolu bir bayram dileriz."
ifadelerine yer verilen paylaşımda, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde ziyarete açık olan müze ve ören yerlerinin listesine de yer verildi.

Ziyarete açık olan müze ve ören yerleri şunlar:

Aksaray: ⁠Ihlara Vadisi Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç)

Antalya: ⁠Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Patara Örenyeri

Aydın⁠: Milet Müzesi, Milet Örenyeri

Çanakkale: ⁠Troya Müzesi, ⁠Troya Örenyeri, ⁠Assos Örenyeri

Denizli: ⁠Hierapolis Örenyeri

Gaziantep: ⁠Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

İstanbul: ⁠Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, ⁠Rumeli Hisarı, ⁠İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, ⁠İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İzmir: ⁠Agora Örenyeri, ⁠Efes Müzesi, ⁠Efes Örenyeri, ⁠Ayasuluk-St. Jean Örenyeri

Konya: ⁠Mevlana Müzesi

Muğla: ⁠Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, ⁠Marmaris Müzesi

Nevşehir: ⁠Göreme Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Zelve-Paşa Bağları Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Derinkuyu Yeraltı Şehri, ⁠Kaymaklı Yeraltı Şehri, ⁠Özkonak Yeraltı Şehri

Şanlıurfa: ⁠Şanlıurfa Müzesi, ⁠Haleplibahçe Mozaik Müzesi, ⁠Göbeklitepe Örenyeri




