Narin soruşturmasında flaş gelişme: Amcası görevden alındı

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında 2 Eylül'de tutuklanan küçük çocuğun amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.