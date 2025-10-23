Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Narkotik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı; uyuşturucular soda şişesinden çıktı

Narkotik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı; uyuşturucular soda şişesinden çıktı

17:1823/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Aramada 2 bin sentetik hap, 1 kilo 50 gram skunk, 8 bin kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu, 6 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 43 bin lira, 5 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca fişeği ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Aramada 2 bin sentetik hap, 1 kilo 50 gram skunk, 8 bin kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu, 6 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 43 bin lira, 5 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca fişeği ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Arama yapılan evlerin birinde uyuşturucu hapların soda şişesine gizlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma JASAT ekipleri tarafından belirlenen 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada 2 bin sentetik hap, 1 kilo 50 gram skunk, 8 bin kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu, 6 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 43 bin lira, 5 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca fişeği ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın paylaştığı operasyon görüntüsünde, bir evdeki aramada ağzı açık soda şişesi içerisine gizlenen uyuşturucu haplar dikkat çekti.



#Narkotik
#operasyon
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2025 günün maç programı