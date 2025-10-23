Narkotik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı; uyuşturucular soda şişesinden çıktı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma JASAT ekipleri tarafından belirlenen 51 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada 2 bin sentetik hap, 1 kilo 50 gram skunk, 8 bin kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu, 6 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 43 bin lira, 5 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca fişeği ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın paylaştığı operasyon görüntüsünde, bir evdeki aramada ağzı açık soda şişesi içerisine gizlenen uyuşturucu haplar dikkat çekti.