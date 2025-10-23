Yeni Şafak
Kosova’da "7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı" başladı

17:0623/10/2025, Perşembe
AA
"7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı" 25 Ekim'de sona erecek.
Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen "7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı"nın açılışı törenle yapıldı.

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen "7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı"nın açılışı törenle yapıldı. Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) konferans salonunda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Harun Şahin, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan’ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türkiye ve Kosova’dan akademisyenler ile davetliler katıldı. Konuşmalarda, Türkçenin zenginliği, Balkanlar’da kullanım alanları ve Türklerin Balkanlar’da var olmasında Türk dilinin önemi gibi konulara değinildi. Priştine Üniversitesi bünyesinde 37 yıldır çalışmalarını sürdüren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verildi ve söz konusu bölümün çalışmalarının önemi vurgulandı. Konuşmaların ardından tören, ödül ve hediye takdimiyle sona erdi.

Çalıştay 25 Ekim'e kadar sürecek

Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına bir ivme kazandırmak ve alanın uzmanları arasında üst düzeyde tartışma ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştayda, Balkan Türk ağızlarının tarihi, oluşumu, sınıflandırılması, Balkan Türk ağızlarının bölge dilleriyle ilişkileri, Türkiye’de meskun Balkan göçmenleri ağızlarının derlenmesi, işlenmesi ve diğer Anadolu ağızlarıyla ilişkileri gibi konular ele alınacak. 25 Ekim’e kadar sürecek "7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı" TDK, YEE, TİKA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işbirliğinde, Priştine Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.



