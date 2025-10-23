Kosova’da "7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı" başladı

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen "7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı"nın açılışı törenle yapıldı. Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) konferans salonunda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Harun Şahin, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Fulya Aslan’ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türkiye ve Kosova’dan akademisyenler ile davetliler katıldı. Konuşmalarda, Türkçenin zenginliği, Balkanlar’da kullanım alanları ve Türklerin Balkanlar’da var olmasında Türk dilinin önemi gibi konulara değinildi. Priştine Üniversitesi bünyesinde 37 yıldır çalışmalarını sürdüren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verildi ve söz konusu bölümün çalışmalarının önemi vurgulandı. Konuşmaların ardından tören, ödül ve hediye takdimiyle sona erdi.