NATO bu şımarıklığa dur demeli: Bakan Akar 2022 yılını değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine ilişkin, “Bu düşmanca tavır, Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO’nun da bu şımarıklığa artık ‘Dur’ demesinin zamanı gelmiştir” dedi. Akar, Yunanistan’ın 9 Eylül 1922’de yaşananlardan ders alması gerektiğine de vurgu yaptı. Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda bakanlığının yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar şunları söyledi:

FİTNE FESAT YUVALARI ÇATLASIN

(Kimyasal silah iddiaları) TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da kardeş kalacaktır.

REKLAM

O İNLERİ BAŞLARINA YIKACAĞIZ

Yıl içinde Kandil, Asos, Sincar ve Mahmur dahil olmak üzere 200 kilometre derinliğe kadar her türlü arazi ve hava şartlarında icra edilen operasyonlar bunun en somut örneğidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ine, hangi yılan deliğine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmakta kararlıyız.

KIŞKIŞTIRCI TAVIRLAR

Yunanistan, planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirilmesine rağmen, son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız her zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Bu düşmanca tavır, Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO’nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Beklentimiz, bu Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten özellikle de 9 Eylül 1922’de yaşananlardan ders almalarıdır.

REKLAM

KKTC’NİN TANINMASI

Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı değiliz. Ancak Madrid’de 28 Haziran’da imzaladıkları taahhütlerini yerine getirmelerini, yani teröristlerle ilişkilerini kesmelerini, desteklerini sonlandırmalarını ve ihraç listelerinde Türkiye’ye karşı uyguladıkları tahditleri kaldırmalarını bekliyoruz. Sudan bahaneler istemiyoruz.

Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan, Bakan Hulusi Akar ile bir araya geldi.

ABD’nin tatbikatlarını yakından takip ediyoruz

Hulusi Akar açıklamalarından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SAVAŞ 2023’TE DE DEVAM EDER

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak ‘Ateşkes’ diyoruz. Hiç olmazsa insani ateşkes olsun diyoruz. Görünen o dur ki bu savaş kolay kolay bitmeyecek. Bu savaşın 2023’te de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacak.

REKLAM

SURİYE İLE DİYALOG

(Suriye’de Rusya’nın hava sahasını açıp açmayacağı) Hava sahası gibi konuların siyah-beyaz, evet-hayır gibi kesin cevapları olmuyor. Bu konuda kimse Türkiye’den müsamaha beklemesin. Suriye ile diyaloğa kapalı değiliz.

BİLGİLER SAKLI DEĞİL

(ABD’nin tatbikat senaryoları) Böyle senaryolar zaman zaman kullanılıyor. Bunların jenerik olduğunu bize izah ediyorlar. Günümüz istihbarat konseptinde bilgiler saklı değil. Saklı olan şey karar vericilerin niyeti. Esas olan bu. Olayları yakında takip ediyoruz.

DÖRT BİN TERÖRİST ETKİSİZ

Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 10 bin 5'i bakan onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 652 kişinin ihraç edildiğini ifade etti.

REKLAM

256 BİN KİŞİ ENGELLENDİ

(Sınır güvenliği) 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Etkili operasyonlar sonucu 3 bin 500 kilogram uyuşturucu, 35 bin paket sigara, 2 bin 600 adet muhtelif silah ile 150 binden fazla muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

400 BİN BEDELLİ

Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'dan bugüne kadar 402 bin 45 kişi bedelli askerlikten yararlanmıştır. Sadece 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 168 bin 713 vatandaşımız müracaat etmiştir. 2022 yılında dövizle askerlik hizmeti uygulamasından ise 8 bin 743 vatandaşımız yararlanmıştır.