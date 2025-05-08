NATO tarihinde bir ilk: Kritik göreve Türk general seçildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda (International Military Staff-IMS) direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' (Director of Cooperative Security) görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir.





Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.





MSB'nin son şehit açıklamasında 'Bölücü Terör Örgütü' ifadesinin çıkarılması iddiasına ilişkin) Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda 'bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı', mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili 'bölücü terör örgütünün yerleştirdiği' ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu netti. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.





Bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağına ilişkin) Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele; Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir.





İsrail ile Suriye'de gerginlik yaşandığına ilişkin) İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekatlarını tasvip etmiyoruz. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.





Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 kişi yakalandı, 1893 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur. Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.











