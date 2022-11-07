Gündem Ne spordan ne dinimden vazgeçerim
İSTANBUL

Ne spordan ne dinimden vazgeçerim

KADEM ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılan basketbolcu Bilqis Abdul-kadir başörtülü olarak yaşadığı zorlukları anlattı: İki tutkum var. Biri spor diğeri dinim İslam. İkisinden de vazgeçmem. Ne zaman sahaya çıksam özellikle karşı takımdan veya takımın taraftarlarından küfürlere ve hakaretlere maruz kalıyorum.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Ne spordan ne dinimden vazgeçerim
Bilqis Abdul-kadir

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için Türkiye’ye gelen başörtülü ünlü kadınlar, sürekli taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını anlattı. Yeni Şafak’a konuşan Atletizm Direktörü ve Basketbolcu Bilqis Abdul-kadir, “Ben ABD’de başörtülü bir basketbolcu olarak bulunmaktan büyük bir gurur duyuyorum” dedi.

ÖNCELİĞİM, SPOR VE İSLAM

ABD’de yaşadığını ve 2 tutkusu olduğunu ifade eden Abdul-kadir, “Biri spor diğeri ise inandığım dinim İslam’dır. İkisinden de vazgeçemem. FIBA’da uluslararası alanda başörtülü olan tek basketbolcu kadınım. Uluslararası alanda basketbolcu olarak ödüller aldım elhamdülillah. FIBA’da tek başörtülü kadın olduğum için ne zaman sahaya işimi yapmak için çıksam özellikle karşı takımdan veya takımın taraftarlarından ağıza alınmayacak küfürlere ve hakaretlere maruz kalıyorum” ifadelerini kullandı.

SAYGI DUYMUYORLAR

Hakaretlerin tek sebebinin başörtüsü olduğunu söyleyen Bilqis Abdul-kadir, şöyle devam etti: “Başörtüme saygı duymuyorlar. Sahada çok garipsiyorlar fakat günlük hayatımda bu gibi zorbalıklarla karşılaşmıyorum. Bazı insanlar İslamafobiye sahipler ve onlar tarafından sözlü saldırılara maruz kalabiliyoruz. Ben ABD’de başörtülü bir basketbolcu olarak bulunmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Başörtülü olduğum için başarısız olduğumu düşünüyorlar fakat onları her defasında başarılarımla şaşırtıyorum.”

Nazma Khan
Nazma Khan

KARDEŞİM DARP EDİLDİ

Dünya Başörtüsü Günü Derneği kurucularından Nazma Khan ise New York City’de Müslüman bir göçmen olarak büyüdüğünü ve başörtülü olduğu için sürekli ayrımcılığa uğradığını ifade etti. “11 Eylül’ün ardından Müslüman kadınlara uygulanan ayrımcılığım giderek artmasıyla 2017’de Dünya Başörtüsü Günü örgütünü kurduk. New York gibi metropolitan bir şehirde kız kardeşim sadece başörtüsü taktığı için insanların saldırısına uğradı ve bir erkek tarafından darp edildi. Bu durum beni araştırma yapmaya sevk etti” diyen Nazma Khan, şöyle devam etti: “Kadınlar çok fazla şiddete maruz kalıyor. Kadınlara karşı yapılan ayrımcılığı daha fazla kişiye duyurmak ve çözüm için bir şeyler yapmak için mücadele ediyoruz. Kadınların dinlerinden kaynaklı yaşadıkları her türlü ayrımcılık ve zorbalıkta onlarla beraber olacağız.”

Marlyse R. Ndjenga
Marlyse R. Ndjenga

Afrikalı kadınların istihdam mücadelesi

  • Zirveye Kamerun’dan katılan Marlyse R. Ndjenga kadın istihdamını artırmak için mücadele ettiğini söyledi. Afrika’da işletme destek hizmetleri uzmanı olduğunu dile getiren Ndjenga şunları anlattı: “Kamerun’dan geliyorum. Toplumda kadınların arka planda olduğu bir bölge. Afrika Yatırım Konseyi'nde bulunan 5 kadın üyeden biriyim. Afrika’da kadın istihdamını arttırmak ve hali hazırda kadınların aldıkları maaşları arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlara muhasebe, finans alanında eğitimler veriyorum ve kadınların daha farklı alanlarda var olmaları için mücadele ediyorum. Kamu kurumlarında ve özel kurumlarda kadınların sayılarını arttırmaya çalışıyorum. Şiddetsiz, eşitlik, adalet için hepimiz aynı istihdamlara sahip olmak için bu gibi organizasyonların artmasını istiyorum. Konuşmacı olduğum için ayrıca mutluyum çünkü bu vesileyle sesimiz basın aracılığıyla dünyaya duyurmaya çalışıyoruz ve bu kongreler arttıkça gücümüzde artacak.”

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