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Nedim Şener 'Erdoğan-Musk' görüşmesi üzerinden muhalefetin tutumunu eleştirdi: AK Parti'nin New York İl Başkanı diyerek yaftalayabilirler

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacağını duyurup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Söz konusu diyaloğu değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, muhalif çevrelerin bu görüşmeden dahi rahatsızlık duyduğunu anlattı. "Muhalif kesim, bu diyalog sonrası Musk'ı, AK Parti'nin New York İl Başkanı diyerek yaftalayabilir." diyen Şener, "Elon Musk değil de 'Yandaş Musk' diyebiliriz." diye konuştu.

Hüseyin Berk
00:20 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nedim Şener, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasındaki samimiyetten rahatsızlık duyacağını anlattı.

Nedim Şener, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasındaki samimiyetten rahatsızlık duyacağını anlattı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST için mesaj paylaştı.
"Gelecek yıl bizzat katılmak ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek için can atıyorum"
diyen Musk, yarışmalarda boy gösteren tüm takımlara başarılar diledi.

Musk, daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu belirtti.

Erdoğan, Musk'ın paylaşımına verdiği yanıtta,
"Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum."
ifadelerini kullandı.

Haber Global TV canlı yayınında söz konusu diyaloğu değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, muhalif çevrelerin bu görüşmeden dahi rahatsızlık duyduğunu anlattı.



"Elon Musk değil de 'Yandaş Musk' diyebiliriz."

"Elon Musk değil de 'Yandaş Musk' diyebiliriz. Muhalif kesim, AK Parti'nin New York İl Başkanı diyerek yaftalayabilir."
diyen Şener,
"Başka bildikleri hiçbir şey yok. Üzücü, geçen seçim sürecinde Türkiye ile ilgili sloganları 'Parlamenter Sistem' üzerinden vardı ama, seçimi kazansalar ülkeyi nasıl yöneteceklerini bilmeyen bir muhalefet bloğu var. Bir parti ülke üzerine konuşur, belediye başkanlığı pazarlıkları delege avlamalar üzerinden değil. Düşünün şu hale bakın."
diye konuştu.



#Elon Musk
#Nedim Şener
#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhalefet
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