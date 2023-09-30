Nedim Şener 'Erdoğan-Musk' görüşmesi üzerinden muhalefetin tutumunu eleştirdi: AK Parti'nin New York İl Başkanı diyerek yaftalayabilirler

"Başka bildikleri hiçbir şey yok. Üzücü, geçen seçim sürecinde Türkiye ile ilgili sloganları 'Parlamenter Sistem' üzerinden vardı ama, seçimi kazansalar ülkeyi nasıl yöneteceklerini bilmeyen bir muhalefet bloğu var. Bir parti ülke üzerine konuşur, belediye başkanlığı pazarlıkları delege avlamalar üzerinden değil. Düşünün şu hale bakın."