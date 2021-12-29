Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama

Gazeteci Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı TVNET canlı yayınında, İBB'deki terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, CHP'nin; HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personeli işe aldığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını iddia etmişti. Şener'in, ülke gündemine düşen söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi. Şener, iddianameden söz konusu kısmın görüntülerini paylaşarak iddiasını ispatladı.

GÜNDEM İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şener'in TVNET'te gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi

ONGUN İLE ŞENER ARASINDAKİ TARTIŞMA CANLI YAYINA TAŞINDI: BELEDİYEDEN HABERSİZSİN

Tartışmalar bugün canlı yayına taşındı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için Şener'in konuk olduğu Haber Global yayınına bağlandı.

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Ongun, Şener'in gündeme taşıdığı iddianamenin henüz kabul edilmediğini ve gizli bir belge olduğunu söyledi. Şener kendisinin belgeyi gazetecilerden tahsis ettiğini, eski bir gazeteci olarak Ongun'un içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ifade etti.

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.

Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama." diye konuştu.

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İkili bir süre daha tartışmalarını sürdürdü.

OYNAT 02:42 Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama Gazeteci Nedim Şener, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan terör iltisaklı personellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Şener ile sözlü tartışmaya girdi. Ongun'un açıkça yalan söylediğini vurgulayan Şener, 'Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama' dedi. BiP'te paylaş

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