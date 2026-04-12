Netanyahu'ya tepki çığ gibi: '#GenocidalNetanyahu' etiketi Türkiye ve ABD gündeminde zirveye oturdu

00:0112/04/2026, Pazar
Netanyahu’ya tepki etiketi Türkiye ve ABD’de sosyal medyada zirveye çıktı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları sonrası sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. “#GenocidalNetanyahu” etiketi kısa sürede hem Türkiye’de hem de ABD’de gündemin ilk sırasına yerleşirken, çok sayıda kullanıcı Netanyahu’ya yönelik sert eleştiriler paylaştı. Gelişme uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alçakça hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Netanyahu’ya, Türkiye’den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı.

Netanyahu'ya sosyal medyada güçlü tepki

Tepkiler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmazken, sosyal medyada da kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Kullanıcılar, “#GenocidalNetanyahu” etiketi altında binlerce paylaşım yaparak Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'de ve ABD gündeminde ilk sıraya yerleşti

Söz konusu etiketin Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde de gündeme girdiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldiği görüldü.

Uluslararası kamuoyunda da yankı bulan gelişmeler kapsamında, çok sayıda kullanıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajları paylaşırken, Netanyahu’ya yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı dikkat çekti.

Uzmanlar, sosyal medyada oluşan bu geniş çaplı etkileşimin, kamuoyunun bölgedeki gelişmelere ilişkin hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.



