Netanyahu'ya tepki çığ gibi: '#GenocidalNetanyahu' etiketi Türkiye ve ABD gündeminde zirveye oturdu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alçakça hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Netanyahu’ya, Türkiye’den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı.

Netanyahu'ya sosyal medyada güçlü tepki

Tepkiler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmazken, sosyal medyada da kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Kullanıcılar, “#GenocidalNetanyahu” etiketi altında binlerce paylaşım yaparak Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'de ve ABD gündeminde ilk sıraya yerleşti

Söz konusu etiketin Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde de gündeme girdiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldiği görüldü.

Uluslararası kamuoyunda da yankı bulan gelişmeler kapsamında, çok sayıda kullanıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajları paylaşırken, Netanyahu’ya yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı dikkat çekti.

Uzmanlar, sosyal medyada oluşan bu geniş çaplı etkileşimin, kamuoyunun bölgedeki gelişmelere ilişkin hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.







