İletişim Başkanı Duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya tepki gösterdi: Er ya da geç hesap verecek

22:38 11/04/2026, Cumartesi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, "Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir." ifadelerini kullandı. Duran ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

BURSA - KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi