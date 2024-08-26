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Nevşehir'de feci kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Sultan Metiner hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14:10 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:12 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Ürgüp bağlantı kavşağında meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil ile Yusuf Ş.'nin kullandığı 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada hafif ticari araçtaki Sultan Metiner hayatını kaybetti, Mehmet Y., Yusuf Ş., Şevki Ş. ve Yusuf Y. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Nevşehir
#Kaza
#sağlık ekibi
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