Nevşehir'de feci kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan 12 araç ve 28 sporcu Kapadokya'da buluştu. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye ayağındaki uğrak noktalarından birisi de Kapadokya oldu. Kapadokya'ya gece saatlerinde ulaşan sporcular, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanında toplandı.