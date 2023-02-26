Niğde de sallandı: 5,3'lük bağımsız deprem

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 ve Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken dün Niğde’de “bağımsız” bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Niğde Valiliği, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı. Deprem, Konya, Aksaray ve Mersin gibi komşu şehirlerden de hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.

2020’DE DE AYNI YERDE OLDU

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Bor ilçesinin yaklaşık 15-20 kilometre batısına denk düşen alanda yaşanan depremin derinliğinin AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti. Tatar, “Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem, özellikle 20 Eylül 2020 yılında yine Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile aynı bölgeye düşüyor” dedi.

ÜÇ DAKİKADA BİR ARTÇI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, şunları kaydetti: “Özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, gerçekten çok büyük bir rakam. Yani depremlerin sonrasındaki artçı sarsıntıların sayısında şu ana kadar bir düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise azalarak artık sona ereceğini söylemek mümkün fakat bu artçı sarsıntıların en az 2 yıl kadar sürmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ortalama 3 dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını ifade etmekte yarar var.”

Bölge beşik gibi!

Niğde’deki depremin dışında bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD’ın açıklamasına göre önceki akşamdan itibaren çok sayıda deprem meydana geldi.

* Saat 04.12’de merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

* Saat 03.28’de merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

* Saat 23.25’te merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

* Saat 23.10’da Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

* Saat 20.19’da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



