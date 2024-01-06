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Niğde'de feci kaza: Bir çift öldü üç kişi yaralandı

Niğde'de Çamardı yolu Yeşilova mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Semih Bozkuş
21:52 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Niğde'de trafik kazası (Foto: Arşiv)
Niğde'de trafik kazası (Foto: Arşiv)

Niğde'de karı koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

R.T'nin kullandığı 51 HV 568 plakalı otomobil, Çamardı yolu Yeşilova mevkiinde, O.A. (42) yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü R.T. ile yanındaki eşi G.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki A.Ş. (53) ve H.D (18) ile diğer otomobildeki O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



#Çamardı
#KAZA
#Niğde
#Yeşilova
15 dakika önce
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