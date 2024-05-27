Nikah memuruna mezarlık sürgünü

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’nin ve DEM Parti’nin kazandığı belediyelerde, sürgün, mobbing ve görevde yükselme sınavında yapılan haksızlıklar ortaya çıktı.

Belediyeler Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, son günlerde yaşanılan sürecin bir benzerinin 2019’da gerçekleştiğini kaydetti. Üyelerine yönelik baskı, mobbing ve sürgün gibi kanunları ve anayasayı çiğneyen hareketlerde bulunulduğunu ifade ederek o dönemde yaşanılan olayların ardından 3 Ocak 2023’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 36 bin 346 kişinin kadro aldığını hatırlattı.

220 KİLOMETREYE GİT GEL NE DEMEK?

Uslu, “Eğer bu kadro verilmemiş olsaydı yaşanacak kıyımı düşünmek bile istemiyoruz. Bu minvalde el değiştiren belediyelerde bu dönem işten çıkarma çok fazla karşılaşılan bir husus olmamakla birlikte baskı, sürgün, mobbing, tenzili rütbe gibi uygulamalar ise çokça görülmektedir” dedi. El değiştiren belediyelerde kendi ideolojilerine yakın görmedikleri memurların sürgün edildiğini kaydeden Uslu, “Bu konuda yüzlerce örneği size zikretmem mümkün lakin konunun anlaşılabilmesi açısından birkaç tanesini size aktarmak istiyorum. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir üyemiz şehir içi görevlendirme adı altında 220 kilometre uzakta bir yere sürgün edildi. Bir insana 220 kilometre ötedeki bir noktaya işe git gel ne demek?” diye konuştu.

ANTALYA’DAN RİZE’YE SÜRGÜN

“Yine CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi kanunen yasak olmasına rağmen kendi belediyesinde çalışan bir üyemizi bin 324 kilometre uzaklıktaki Rize’ye geçici görevlendirme kılıfı altında Rize’nin CHP’li bir ilçe belediyesine sürgüne göndermiştir’’ ifadelerini kullanan Uslu, bir evlendirme memurunun ise DEM Partili bir belediye tarafından mezarlıklara gönderildiğini şöyle anlattı: “35 yıllık kamu çalışanı kadrolu nikah memuru bir üyemiz görevinden alınıyor ve mezarlıklardan sorumlu memur olarak görevlendiriliyor. Bu tür üzücü örneklerden çokça zikretmemiz mümkün ne yazık ki ama vatandaşlarımızın durumun vahametini anlamaları açısından bunları zikretmeyi yeterli görüyorum.”

SENDİKA DEĞİŞTİR BASKISI

Seçimlerin ardından mobbingin had safhada olduğunu kaydeden Uslu, üyelerine sendika değiştirmeleri için yapılan baskıların kamu sendikacılık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Yapılan mobbinglerden Bursa’da bin 146, Denizli’de 703 kişinin sendika değiştirdiğini kaydeden Uslu, üyelerine ekmekleri üzerinden şantaj yapıldığını vurguladı. Uslu, “Açık ve net bir şekilde görüldü ki kendilerine emek örgütü diyenlerin ne emeğe ne de ekmeğe saygıları vardır. Eski Türkiye’yi hortlatma meraklısı bu zihniyetin ortaya koyduğu tehdit ve baskılar sadece emek hareketlerine değil ülke huzur ve barışına da yönelmiş bir tehdittir” dedi.











