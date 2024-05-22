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Ofisini partiye taşıyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin Genel Merkez’ine yerleşiyor. Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Gökan Zeybek’le Ankara’da görüşen İmamoğlu, yerel yönetimlerde yeni bir yapılanma talep etti. Bu doğrultuda Genel Merkez’de yeniden yapılanmaya gidilecek. İmamoğlu, Çukurambar’daki ofisini de Genel Merkez’e taşıyacak.

Mehmet Güney
04:00 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:19 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 73 kişilik kafile ile İtalya’ya yaptığı Roma ziyaretinden önce Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde toplantıya katıldığı öğrenildi. İmamoğlu’nun Genel Merkez’de, Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile görüştüğü belirtildi.

2,5 SAATLİK GÖRÜŞME

Özel’in makamında yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İmamoğlu’nun sunum yaptığı görüşmede ‘yerel yönetimler’ ele alındı. Görüşmede İmamoğlu ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri ve İstanbul’da yapılacak çalışmalar halkında da bilgi verdi.

YENİ EKİP İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, yerel yönetimlerde yeni bir yapılanma talep etti. Kazanılan belediyelere oranla parti merkezindeki yerel yönetimlerin şimdiki yapısının yetersiz olduğunu değerlendiren İmamoğlu, yapının daha da genişletilmesinin ve yeni ekiple devam edilmesini önerdi.

YER TAHSİS EDİLDİ

Bu kapsamda da atılacak adımlarda ikinci kattaki kütüphaneyi boşaltıp yerine yerel yönetimlere yeni yer tahsisi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. İmamoğlu’nun Ankara’da Çukurambar semtinde bulunan ofisinin de yeni yapılacak Genel Merkez’deki bölüme taşınmasına yönelik girişimin başladığı ifade edildi.


Yandaş gazetecileri de alıp Roma’ya giden İmamoğlu lüks ve şatafattan taviz vermedi: Beş yıldızlı hotelde konaklama 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışı gezileri kapsamında Roma’ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi. Geziye katılan yandaş gazeteciler arasında ise Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Siyaset
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