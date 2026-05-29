'Oğlum seni öldüreceğiz'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının CHP’li Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında müşteki Sinan Karahan’ın ifadesi dosyaya çarpıcı iddialarla girdi. Karahan, kendisinden para istendiğini, paranın Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen şirket hesabına gönderildiğini, karşılığında yemek hizmeti faturası kesileceğinin söylendiğini beyan etti. Müşteki, imara aykırı yapıların sahte fotoğraflarla sisteme yüklendiğini, iskan sonrası yapıların büyütülmesine göz yumulduğunu ifade etti. Belediyedeki kirli ağı deşifre eden Karahan’a yurt dışı hattından gelen mesajlarda, “Seni öldüreceğiz, seni devlet bile kurtaramaz, karının çocuğunun yanında vuracağız” sözlerinin sarf edildiği görüldü.

KARININ ÇOCUĞUNUN YANINDA VURACAĞIZ

Tehdit mesajlarının ABD ve Portekiz kodlu yabancı numaralardan gönderildiği, aynı numaralardan çok sayıda cevapsız arama bırakıldığı görüldü. ABD kodlu numaradan gelen mesajlarda, “Ulan Sinan, ben bu belayı başımıza sardın. 40 gün kar yağar bir gün av olur. Senle görüşeceğiz. Devlet seni kurtaramayacak. Seni kimse kurtaramaz. Erkek adamsan, delikanlıysan şikayetçi olma” denildi. Devamında mesajı atan kişi konum isterken, “Seni karının çocuğunun yanında vurucaz muhbir. Sen göreceksin. Erkeklik yapıyorsun ya. Sana bayramı zehir edicem” ifadeleri yer aldı.

SEN BELEDİYE BAŞKANINI ALDIRDIN YA!

Portekiz ülke kodlu başka bir numaradan gönderilen mesajlarda ise tehditlerin dozu daha da arttı. Mesajlarda, “Sen belediye başkanlarını aldırdın ya böyle rahat rahat hareket edeceğini mi sanıyorsun? Oğlum seni öldürecez bekle sen. Bu alemde gezebilecek misin sen” denildiği görüldü. Küfürlerin yanı sıra “Oğlum kafana attırcam senin bekle sen” tehditleri de yer aldı.



