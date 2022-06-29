Öğrenci takası ile kültürel tanışma

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek uygulanmaya hak kazanan proje kapsamında Türkiye, İspanya ve İrlanda’dan toplam 26 katılımcı Çankırı’da bir araya geldi.

Çankırı Belediyesi FSM Çocuk Akademisi Proje Grubu tarafından Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında hazırlanan Gençlik Hareketliliği Projesi başladı. T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek uygulanmaya hak kazanan proje kapsamında Türkiye, İspanya ve İrlanda’dan toplam 26 katılımcı Çankırı’da bir araya geldi. Farklı ülkelerden gelen konuklar, 2 Temmuz’a kadar çocuklar ile gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirecek.

Kurum ziyaretleri kapsamında Belediye Meclis Salonu’nda katılımcı gençler ile bir araya gelen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, projenin farklı kültürlere sahip gençler arasındaki dayanışma ve hoşgörü duygusunu güçlendireceğini ifade etti. Gençler ile bol bol sohbet eden ve onların sorularını yanıtlayan Esen, projenin Avrupa ülkelerinin farklı kültürlerini tanırken Türk kültürünü de tanıtmak için fırsat oluşturacağını söyledi.

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