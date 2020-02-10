Gündem OHALKomisyonudur dedi
ANKARA

OHAL Komisyonu dur dedi!

Bank Asya’ya destek için para yatıran, Fetullah Gülen’in hediye ettiği imzalı saati kullandığı tespit edilen İ.P. hakkında yerel mahkeme takipsizlik kararı verdi. Müezzinlik görevine dönmek için OHAL Komisyonu’na başvuran İ.P.’ye ret kararı çıktı. Komisyon, imzalı saatinin örgüt ile irtibatını ortaya koyduğunu belirtti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

15 Temmuz sonrası müezzinlik yaparken ihraç edilen İ.P.’nin, idari soruşturmayla, FETÖ toplantılarını organize ettiği, Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatırdığı ve elebaşı Fetullah Gülen’in hediye ettiği imzalı saati kullandığı tespit edildi. Savcılık, İ.P. hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verdi. Ancak OHAL Komisyonu, tüm bu tespitlerin, İ.P.’nin FETÖ ile irtibatını ortaya koyduğunu değerlendirerek, kamu görevine iadesine ilişkin başvurusunu reddetti.

TOPLANTILARIN ORGANİZATÖRÜ

OHAL Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığından başvurucu hakkındaki idari soruşturma dosyasını istedi. Ayrıca Komisyon, İ.P.’nin elebaşı Fetullan Gülen’in talimat verdiği tarihlerde Bank Asya’ya para yatırıp yatırmadığının, örgüte ait kurumlarla herhangi bir irtibatının olup olmadığının araştırılması için de ilgili kurumlara yazı yazdı. Diyanetin idari soruşturmasında, İ.P.’nin, FETÖ’nün toplantılarına katıldığı ve bu toplantıları da organize ettiği belirtildi.

ELEBAŞIDAN İMZALI SAAT

İ.P.’nin, örgütü ve örgüt elebaşını savunan, öven konuşmalar yaptığı, örgüte mali destek sağlamak amacıyla para topladığı da ifade edildi. Yine soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, İ.P., elebaşı Fetullah Gülen’in imzalayarak kendisine hediye ettiği saati kolunda taşıdı. Bu süreçte, İ.P.’nin ihraç edildiği tarihte görev yaptığı il başsavcılığınca FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma da başlatıldı. Ancak savcılık, İ.P. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Böylece başvurucu İ.P. hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.

KOMİSYONDAN RET

Adli soruşturmadan bağımsız olarak, kararlarında başvurucuların örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı değerlendiren OHAL Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde İ.P.’nin başvurusunu reddetti. Öte yandan, İ.P., OHAL Komisyonunun ret kararına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bu konuda görevlendirilen idare mahkemelerine dava açabiliyor.

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