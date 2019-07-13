Gündem Oktara 870 yıl hapis isteniyor
3. SAYFA

Oktar’a 870 yıl hapis isteniyor

Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturmasında 171’i tutuklu 226 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi. 13 yöneticisi olduğu belirtilen örgüte, “çetecilik” başta olmak üzere cinsel istismar, cinsel saldırı, şantaj, eziyet, hürriyeti tahdit, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs dahil toplam 24 ayrı suçlama yöneltildi. “Bir numara” Oktar’a 870 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianame Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede 171’i tutuklu 52’si adli kontrol hükümleri uygulanan 226 şüphelinin yer aldığı öğrenildi.

24 AYRI SUÇLAMA VAR

13 yöneticisi olduğu belirtilen örgüte, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, cinsel istismar, cinsel saldırı gibi toplam 24 suçlama yöneltildi. Soruşturma kapsamında mağdur müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesi alınırken, ‘tanık’ sıfatıyla 23 kişinin ifadesine başvuruldu.

Adnan Oktar soruşturmasında iddianame kabul edildi
GÜNDEM
Adnan Oktar soruşturmasında iddianame kabul edildi
Ve S-400 Türkiyede

Ve S-400 Türkiye'de

​Türkiye, tehditlerine rağmen geri adım atmadı.
Kenetlenerek atlattık

Kenetlenerek atlattık

​15 Temmuz FETÖ ihaneti enerjimizi ve zamanımızı çalsa da…
Mütefekkir EygiHakka yürüdü

Mütefekkir Eygi
Hakk'a yürüdü

Cenazesi Cumartesi günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Katliam peşinde

Katliam peşinde

​Kana susayan Hafter'in gözü Beni Velid şehrinde.
Tercih değil<br>zorunluluk

Tercih değil
zorunluluk

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü.
Trump'a İran onayı

Trump'a İran onayı

Yasal düzenleme, 170'e karşı 251 oyla kabul edildi.
ABD'den Ankara ziyareti

ABD'den Ankara ziyareti

Büyükelçi Satterfield, Bakan Yardımcısı Önal'ı ziyaret etti.
Süreç devam edecek

Süreç devam edecek

​Bakan Akar'dan S-400 ve patriot açıklaması.

Böyle teslim alındı

Böyle teslim alındı

Bakanlık teslimatın yeni görüntülerini paylaştı.
"Erdoğan asla vazgeçmedi"

"Erdoğan asla vazgeçmedi"

Dünya basını, S-400'lerin teslimatını son dakika olarak duyurdu.
Dünyanın<br> 'en iyi'lerinden!

Dünyanın
'en iyi'lerinden!

Türkiye S-400'leri teslim almaya başladı. İşte 10 soruda yeni hava savunma sistemimiz...
Yılın transferi

Yılın transferi

Griezmann'dan 120 milyon euroluk imza.
6 terörist daha etkisizleştirildi

6 terörist daha etkisizleştirildi

​Pençe ile PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.
Gelmeye<br>devam edecek

Gelmeye
devam edecek

Teslimatı başlayan S-400'ler için hükümetten ilk açıklama.
İddianame<br> kabul edildi

İddianame
kabul edildi

Pendik'teki magandalar hakkında yeni gelişme.
Geceliği 110 bin TL

Geceliği 110 bin TL

​Dünya liderleri ve birçok ünlü isim kaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.