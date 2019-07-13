Oktar’a 870 yıl hapis isteniyor

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianame Başsavcılık tarafından onaylanarak İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede 171’i tutuklu 52’si adli kontrol hükümleri uygulanan 226 şüphelinin yer aldığı öğrenildi.

24 AYRI SUÇLAMA VAR

13 yöneticisi olduğu belirtilen örgüte, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, cinsel istismar, cinsel saldırı gibi toplam 24 suçlama yöneltildi. Soruşturma kapsamında mağdur müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesi alınırken, ‘tanık’ sıfatıyla 23 kişinin ifadesine başvuruldu.