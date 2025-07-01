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Oktay’dan sağduyu çağrısı: Maksatlı bir kışkırtma

Oktay’dan sağduyu çağrısı: Maksatlı bir kışkırtma

18:051/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Leman dergisine tepki gösterdi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Leman dergisine tepki gösterdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Leman’ın Peygamber Efendimizi hedef alan karikatürüne sert tepki gösterdi. Oktay, yaptığı açıklamada “Kendilerini mizah ve ifade özgürlüğü perdesi arkasına saklamaya çalışan birtakım sorumsuz kişiler, insanlık tarihinin en yüce şahsiyeti, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi hedef alan kabul edilemez ve ahlak dışı tasvirlerde bulunma cüretini göstermiştir” dedi.

HABER MERKEZİ – ANKARA

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Leman’ın Peygamber Efendimizi hedef alan karikatürüne sert tepki gösterdi. Oktay, yaptığı açıklamada
“Kendilerini mizah ve ifade özgürlüğü perdesi arkasına saklamaya çalışan birtakım sorumsuz kişiler, insanlık tarihinin en yüce şahsiyeti, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi hedef alan kabul edilemez ve ahlak dışı tasvirlerde bulunma cüretini göstermiştir”
dedi.
"Tamamen kasıtlı ve milletimizi tahrik etmek amaçlı bu eylem, hiçbir şekilde "basın özgürlüğü" kavramıyla izah edilemez”
diyen Oktay, şunları söyledi:

HADSİZ SALDIRI

“Demokrasilerde, hiçbir kimse veya zümreye bir inancın mukaddesatını, özellikle de milyonlarca müminin kalbinde eşsiz bir sevgi ve saygıyla yer eden bir Peygamberi mizah ve hakaret konusu yapma hakkı verilmez. Milletimizin ve tüm Müslümanların manevi değerlerine yönelik bu hadsiz saldırıyı nefretle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum.

AYMAZLIĞA KARŞI SAĞDUYU ÇAĞRISI

Toplumumuzu, bu maksatlı kışkırtma ve provokasyonlara karşı prim vermemeye, milli ve manevi bütünlüğümüzü koruma bilinciyle ‘sükûnet ve sağduyuyu’ elden bırakmamaya davet ediyorum. Devletimiz, vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü ve kutsal değerlerini koruma konusundaki kararlılığını her zaman olduğu gibi sürdürerek bu tür aymazlıklara asla fırsat tanımayacaktır. Aziz milletimizin kutsallarına saygı temelinde, barış içinde bir arada yaşama irademiz daim olsun.”



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