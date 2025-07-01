Oktay’dan sağduyu çağrısı: Maksatlı bir kışkırtma

“Demokrasilerde, hiçbir kimse veya zümreye bir inancın mukaddesatını, özellikle de milyonlarca müminin kalbinde eşsiz bir sevgi ve saygıyla yer eden bir Peygamberi mizah ve hakaret konusu yapma hakkı verilmez. Milletimizin ve tüm Müslümanların manevi değerlerine yönelik bu hadsiz saldırıyı nefretle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum.