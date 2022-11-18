Gündem Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı
YALOVA

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Yalova'da amatör balıkçılık yapan Emrah Ekinciel adlı bir vatandaşın oltasına nadir görülen domuz köpekbalığı takıldı. Ekinciel, domuz köpekbalığını kent merkezindeki Yürüyen Köşk Sahili'nden denize bıraktı.

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Haber Merkezi AA
Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı
Yalova'da bir vatandaşın oltasına domuz köpekbalığı takıldı

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balık avına giden Emrah Ekinciel, oltasına takılan balığı görünce şaşkınlığa uğradı. Balığı oltadan çıkararak ölmemesi için muhafaza altına alan Ekinciel, ilk kez gördüğü canlının cinsini araştırmaya başladı. Ekinciel, balığın fotoğraf ve videolarını çekerek İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ulaştırdı. Üniversiteden gelen cevapta ise bu balığın Latince ismi "oxynotus centrina" olan "domuz köpekbalığı" olduğu belirtildi.

Bu türün Türk denizlerinde nadir rastlanan bir tür olduğunun ifade edildiği geri bildirimde, balığın yeniden doğal yaşam alanına salınması tavsiye edildi. Bunun üzerine Ekinciel, domuz köpekbalığını kent merkezindeki Yürüyen Köşk Sahili'nden denize bıraktı.

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Korku mahallesi: Titreyerek oturuyoruz
FOTOĞRAF 5
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Bayraktepe Mahallesi’ndeki toplam 6 sokakta binalar yan yatmaya yüz tuttu. Çatlamalar, yarıkların oluştuğu binalarda taşıyıcı kolonlar bile birbirinden farklı yönlere hareket etti. Son 1 yılda arttığı belirtilen zemin hareketliliği nedeniyle binalar doğu, batı, güney ve kuzeye yönlerinde yıkılmaya başladı. Bazı binalar arasındaki 4-5 metre uzaklıklar yarım metreye kadar düştü. Vatandaşlar bir çok yere başvurmalarına rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını ve korku içinde evlerinde yaşadıklarını söyledi.
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Binası yamulan Hasan Kandemir, bölge zemininde aşırı miktarda su olduğunu ifade etti. Yalova Belediyesi’ne başvurduklarını anlatan Kandemir, sonuç alamadıklarını söyledi. Zemindeki suyun evleri kaydırdığını dile getiren Kandemir, “Yılın 12 ayı su akıyor. Belediyeye söylediğimizde geliyorlar bir numune alıyorlar temiz su deyip gidiyorlar. Tamam su temiz de bu su buraya nereden geliyor. Hiçbir bilgi vermiyorlar” diye konuştu.
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Kandemir, yaşanan sıkıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. İnsanların hayatlarının tehlikede olduğunu belirten Kandemir, “Yazık günah; ila burada birkaç kişinin ölmesi mi gerekiyor. Bu memlekette birkaç kişi öldükten sonra mı tedbir alınacak. Yıllardır söylüyoruz. Yıllarımız burada geçti ama artık buradan nefret eder duruma geldik, korkuyoruz. Sorarlarsa Yalova’nın merkezindeyiz. 5-10 dakikada iskeleye iniyoruz ama burada titreyerek oturuyoruz, korkuyoruz” diye konuştu.
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35 yıldır bölgede yaşayan Mustafa Aygün ise 2012-2013 yılına kadar bölgede bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Son 2 ayda hareketliğin arttığını söyleyen Aygün, şöyle konuştu: Yukarıda su depomuz var. Büyük ihtimalle onda çatlak olabilir. Kanalizasyonlarda kırıklar var, o kesin yapılması gerekiyor. Ben burada 5-6 sene önce radya temel yaptım evime. 50 santim kazdığımda 2 saate 10 santim su doldu. Son 2 aydaki su yoğunluğu çok olduğu için patlamalar yaşandı. Ağabeyimin evinde eğim yaklaşık yüzde 20’yi buldu. Hızlı bir şekilde yamuluyor. Çatur, çutur, ayda bir, iki ayda bir, çatlama sesleri yaşanıyor. Duvarlarda kırılma sesleri oluyor. Kapılar şu anda doğru düzgün açılıp kapanmıyor. Zeminde sıkıntı var. 5-6-7 yıl önce başladı. Son 2 sene çok hızlandı. Son 2-3 ayda ağabeyimin binası on santim kaydı” diye konuştu.
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Korku mahallesi: Titreyerek oturuyoruz
Yalova merkez Bayraktepe Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 bina, zeminde yaşanan problem nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bina ve yollarda çatlaklar oluşması üzerine 10 ailenin korkarak evlerini terk ettiği binalar adeta Pizza Kulesi'ni andırdı. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar ise göçük sesleriyle her an deprem kabusunu yaşıyor.
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