Ön seçim değil siyasi operasyon

CHP ve tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’taki operasyondan 1 ay önce apar topar ön seçim kararı almasının nedeni belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” ile ilgili hazırladığı iddianame, CHP yönetimi ve İmamoğlu’nun operasyonu önceden haber aldığını ve soruşturmayı siyasallaştırmak için CHP’deki ön seçimi bile öne çektiğini ortaya koydu.

AVUKAT HERKESİ UYARDI

İddianameye giren ifadelere göre pek çok şüpheli, İmamoğlu ekibinin operasyondan günler öncesinde kendilerini “Operasyon olacak” diye uyardıklarını söyledi. Şüpheliler arasında yer alan eski İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ifadesinde “İBB’ye 19 Mart’ta düzenlenen operasyon öncesinde 9 Mart’ta Kültür AŞ’de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olması ihtimaline binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği konuşuldu” ifadelerini kullandı.

6 AY ÖNCE HABERDARLARDI

Gizli kasa Adem Soytekin de ifadesinde benzer ifadeler kullandı. Operasyon öncesinde İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın kendilerini uyardığını söyleyen Soytekin, “Söz konusu operasyon çok öncesinden duyuldu. Pehlivan tüm aktörleri uyardı” ifadelerini kullandı. İtirafçı olan şüpheli Bayram Yıldırım ise örgüt yöneticilerinin operasyondan yaklaşık 6 ay önce (Soruşturma dosyasının açıldığı tarihlere denk geliyor) soruşturmadan haberdar olduğunu ifade etti.

APAR TOPAR ERKEN SEÇİM

Örgüt ve İmamoğlu güdümündeki CHP yönetimi, önceden haber aldığı operasyonun siyasi bir operasyon olduğu algısı oluşturmak için harekete geçti. İlk hamle CHP’de Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için ilerleyen yıllarda yapılması planlanan ön seçimin tarihini öne çekmek oldu. 2028 yılında yapılacak seçimlere 3 yıl olmasına rağmen operasyondan 1 ay önce önseçim kararı alındı. 19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, tek aday olduğu 23 Mart ön seçimine fiziken katılamadı.

CASUSLAR İMAMOĞLU’NA BİLGİ AKTARDI

İddianameye giren bir ifade bu planı açıkça ortaya koydu. Örgütün yöneticileri arasında bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun kasası Sarp Yalçınkaya ifadesinde şu ifadeleri kullandı: “CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim çalışması başlatınca bu hususu da Murat ile konuştuk. Murat, bana bir savcı marifeti ile bazı casusların yolsuzluk soruşturması ile ilgili Ekrem İmamoğlu’na bilgi aktardığını, Ekrem İmamoğlu’nun da kendisine yapılacak olan yolsuzluk soruşturmasını haber alınca 1 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasını öne çektiğini, bu seçim çalışmaları ile Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yapılacak yolsuzluk soruşturmasını siyasi operasyonmuş gibi göstereceğini, Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının bu sebeple öne alındığını söyledi.”

Borcu borçla kapatmışlar

İddianamede yer alan ve “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçunun işlendiği 60. eylemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından toplam 14 yurt dışı borçlanması yapıldığı, bunların 10’unun raylı sistem projeleri, 4’ünün ise diğer altyapı projeleri için temin edildiği aktarıldı. Yurt dışı borçlanma kapsamında 19 finansal kuruluştan ilgili proje için açılan mevduat hesaplarına 69 milyar 516 milyon 54 bin lira geldiği ve soruşturmaya konu finansmanlardan gelen paraların büyük bir kısmının amacı dışında kullanıldığı belirtildi.

ÖNCE 110 MİLYON SONRA 30 MİLYON AVRO

Yurt dışı krediyle finanse edilen projeler arasında yer alan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı araç alımı projelerinde hazine garantisi olmaksızın sağlanacak finansman için bakanlıkça uygunluk verildiği, İBB ile “Deutsche Bank AG-Londra Şubesi” arasında 18 Ekim 2019’da 110 milyon avro tutarında sözleşme imzalandığı anlatıldı. Sözleşme kapsamındaki 110 milyon avronun ilgili hesaba geldiği, akabinde Kentsel Katı Atık Yakımı Projesi kapsamındaki 30 milyon 323 bin 476 avronun da aynı hesaba geldiği iddianamede yer aldı.

51 MİLYON AVRO GERİ GİTTİ

İddianamede, gelen paranın yaklaşık 51 milyon 900 bin avrosu ile 6 bin 200 dolarının Credit Agricole CIB, Fransız Kalkınma Ajansı gibi yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Finansmanların yaklaşık yüzde 20’sinin tekrardan yurt dışı finans kuruluşlarına ödendiği ve bu nedenle de borç borçla kapatılarak kamunun zarara uğratıldığına da iddianamede yer verildi.











