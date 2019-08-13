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Havalar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Önce sıcaklar kavuracak ardından yağmur gelecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki iki günlük süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Sıcak havalarından ardından ise yağışlı hava geliyor.

Haber Merkezi IHA
Sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.
Sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bayram nedeniyle tatil yerlerine akın eden vatandaşlar, sıcak havanın keyfini sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlere dair beklentilerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Günün en yüksek hava sıcaklıklarının yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'ye göre sıcak havaların ardından kimi bölgelerde sele neden olabilecek kadar yoğun yağış bekleniyor.

Sıcakların ardından gök gürültülü sağanak bekleniyor

İki günlük sıcak hava dalgasının arkasından Cuma (16.08.2019) günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği (özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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